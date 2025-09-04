Una psicóloga de Los Aguirre ganó la moto 0km de LA GACETA: "Tomo cuatro colectivos por día"

María Luciana Casales Moyano no puede creer que resultó ser la ganadora de la Corven Mirage 110 que LA GACETA sorteó entre sus lectores con motivo de celebrar sus 113 años. La moto 0km le cambiará la vida, ya que toma cuatro colectivos diarios para ir y volver de su trabajo.
“Esta mañana me estaba bañando y sentía que me sonaba el teléfono. Cuando me dijeron que había ganado, no lo podía creer. Siempre participo de concursos y sorteos, y es la primera vez que gano. ¡Estoy re contenta!”, celebró.
Luciana tiene 33 años, es psicóloga de niños y vive en Los Aguirre. “No tengo auto, ni moto, ni bicicleta, así que me viene muy bien porque tomo cuatro colectivos por día. Ahora solo tengo que perder el miedo y aprender a manejar”, dijo.
“En mi casa somos todos lectores de LA GACETA. Mi mamá y mi papá compran siempre el papel”, contó, y aprovechó para agradecer a su madre, Mary Ontiveros: “Ella vio el QR en LA GACETA y nos empezó a decir a todos que participemos…yo fui la única que le hizo caso y ¡gané!, así que también fue gracias a mi madre”.
LA GACETA ha acompañado a generaciones de tucumanos y lectores de toda la región, informando con excelencia, integridad y compromiso. Hoy, esta trayectoria se celebra con una lectora, que se lleva un obsequio que combina estilo, movilidad y libertad. La Corven Mirage 110 es sinónimo de practicidad y diseño, ideal para moverte con comodidad en la ciudad.