Rob Jetten hace historia en Holanda: podría convertirse en el primer ministro más joven del país

Según las proyecciones, D66 mantiene una ventaja de 15.155 votos sobre Wilders, con un solo distrito pendiente de escrutinio y los votos por correo desde el extranjero aún en recuento. Esos sufragios, tradicionalmente más favorables a los partidos centristas y de izquierda, ya comenzaron a contarse en La Haya, aunque el resultado final no se conocerá antes del lunes por la noche. En las elecciones de 2023, D66 también había superado al PVV por unos 3.000 votos por correo.