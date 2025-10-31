Rob Jetten hace historia en Holanda: podría convertirse en el primer ministro más joven del país

Tres días después de los comicios, las proyecciones de la agencia de noticias ANP confirmaron que el partido de centro D66 ganó las elecciones legislativas en Holanda, imponiéndose por un estrecho margen sobre el Partido por la Libertad (PVV) del líder ultraderechista Geert Wilders. El triunfo posiciona a Rob Jetten, de 38 años, como favorito para convertirse en el primer ministro más joven de la historia neerlandesa, aunque aún restan arduas negociaciones para formar una coalición estable.
“Estoy increíblemente feliz de que hayamos sido el partido más votado en estas elecciones. Es un resultado histórico para el D66. Al mismo tiempo, siento una gran responsabilidad”, expresó Jetten al celebrar la victoria.
Según las proyecciones, D66 mantiene una ventaja de 15.155 votos sobre Wilders, con un solo distrito pendiente de escrutinio y los votos por correo desde el extranjero aún en recuento. Esos sufragios, tradicionalmente más favorables a los partidos centristas y de izquierda, ya comenzaron a contarse en La Haya, aunque el resultado final no se conocerá antes del lunes por la noche. En las elecciones de 2023, D66 también había superado al PVV por unos 3.000 votos por correo.
Un joven líder con sello propio
Jetten, nacido en 1987 en Veghel y criado en Uden, estudió administración pública en Nimega y trabajó en ProRail antes de entrar de lleno en la política. Se sumó al D66 y rápidamente se consolidó como líder del grupo parlamentario, ganándose el apodo de “Teflon Rob” por su capacidad para esquivar la controversia, al estilo de su mentor Mark Rutte, quien lo nombró ministro de Clima y Energía en 2022.
Con un estilo pragmático y el lema “Menos ideología, más soluciones”, Jetten impulsó temas como la atención a los jóvenes y la crisis de vivienda. En campaña, apostó por un mensaje optimista y conciliador: “Millones de holandeses pasaron página hoy. Dijeron adiós a la política de la negatividad y del odio”, declaró ante sus seguidores la noche electoral.
Su carisma y omnipresencia mediática lo convirtieron en una figura popular: incluso participó en el programa de televisión “The Smartest Person”, donde quedó tercero. Cercano y disciplinado, quienes lo conocen destacan su pasión por los detalles -“le encantan los archivos de Excel”, confesó un exvocero- y su capacidad de mediación.
En el plano personal, Jetten comparte su vida con Nicolás Keenan, un jugador de hockey argentino, y suele citar su amor por la música pop holandesa como un cable a tierra. Una experiencia marcante en su juventud fue el asesinato del cineasta Theo van Gogh en 2004: “Algunos chicos de mi pueblo incendiaron una escuela turca; eran mis compañeros de fútbol. Ese día entendí que el diálogo es todo”, recordó el político, para quien esa visión será clave al encarar la formación del nuevo gobierno.
Si logra sellar los acuerdos necesarios, Jetten podría convertirse no solo en el primer ministro más joven, sino también en el primer jefe de gobierno abiertamente homosexual de la historia de los Países Bajos.
El desafío de formar coalición
El Parlamento neerlandés tiene 150 escaños, y Jetten necesita al menos 76 para lograr mayoría. Su partido, D66, cuenta con 26 bancas, por lo que deberá tejer alianzas con otras fuerzas. Su principal opción sería una “gran coalición” con el partido de centro-derecha CDA (18 escaños), el liberal VVD (22) y la alianza Izquierda Verde/Partido del Trabajo (20). Sin embargo, persisten dudas sobre si el VVD y los Verdes/Laboristas aceptarán gobernar juntos.
Hasta que se concrete un nuevo gabinete, el primer ministro interino Dick Schoof continuará al frente del Ejecutivo. “Preveo que seguiré siendo primer ministro en Navidad”, bromeó el viernes, recordando que el último gobierno tardó 223 días en formarse.
Por su parte, Geert Wilders reconoció la derrota: “Esperábamos otro resultado, pero fuimos fieles a nosotros mismos”, escribió en la red X. El líder ultraderechista había provocado estos comicios al retirar su partido de la coalición en junio por discrepancias en política migratoria. Ahora, todos los partidos tradicionales han descartado volver a asociarse con él por considerarlo poco confiable.
Europa y la ola populista
Mientras tanto, el escenario político europeo observa con atención. En Francia, Alemania y Gran Bretaña, formaciones similares a la de Wilders encabezan las encuestas, reflejando el avance de la extrema derecha en el continente.
En Holanda, sin embargo, el resultado parece marcar un giro hacia el centro y la moderación. “Dijimos no a la política del miedo y sí al diálogo”, resumió Rob Jetten, el joven dirigente que podría encarnar una nueva etapa de consenso y modernidad en el corazón de Europa.