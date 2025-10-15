Secciones
Mundo

Holanda busca trabajadores españoles: empleo fijo con casa gratis, dietas y sueldos de hasta 3.700 euros al mes

En muchos casos no se exige experiencia previa, y las empresas ofrecen contratos bajo la legislación de los Países Bajos, con acceso a seguro médico, cotización y vacaciones.

Holanda busca trabajadores españoles: empleo fijo con casa gratis, dietas y sueldos de hasta 3.700 euros al mes
Hace 2 Hs

El mercado laboral neerlandés vuelve a abrir sus puertas a profesionales españoles. El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), a través de la red europea EURES, ha publicado nuevas ofertas de trabajo en Países Bajos con contrato fijo, alojamiento gratuito y dietas incluidas, además de salarios que pueden alcanzar los 3.700 euros mensuales.

Estas oportunidades se enmarcan dentro de la cooperación laboral europea, que busca cubrir vacantes en sectores clave de la economía neerlandesa, como el transporte, la construcción y la industria. En muchos casos no se exige experiencia previa, y las empresas ofrecen contratos bajo la legislación de los Países Bajos, con acceso a seguro médico, cotización y vacaciones.

Empleos disponibles con alojamiento incluido

Entre las ofertas más destacadas figuran:

Transdev, operadora de transporte público, busca conductores de autobús en Utrecht con sueldos de entre 2.700 y 3.700 euros brutos al mes, complementos por nocturnidad y alojamiento individual.

La agencia 24/7 Drive ofrece puestos para conductores de camión con contrato neerlandés, seguro médico y vivienda económica.

En el sector industrial, Banken Champignons busca técnicos de mantenimiento con sueldos de hasta 3.250 euros mensuales.

En construcción, especialmente en el montaje de invernaderos, se ofrecen sueldos de unos 2.600 euros con transporte y alojamiento incluidos.

Condiciones y recomendaciones

El SEPE y el Ministerio de Asuntos Exteriores recomiendan leer cuidadosamente las condiciones antes de aceptar cualquier oferta, ya que algunos gastos de alojamiento o manutención pueden descontarse del salario. Además, muchas viviendas son compartidas con otros empleados o de tipo colectivo.

También es fundamental que el contrato esté redactado en un idioma comprensible y detalle las condiciones laborales, la jornada y las dietas. Se aconseja confirmar que no haya cláusulas que permitan despidos rápidos y que se especifiquen claramente las horas mínimas garantizadas (generalmente entre 30 y 35 semanales).

Cómo solicitar los empleos en Holanda

Los interesados pueden consultar las vacantes en el portal EURES, accesible desde la web oficial del SEPE, filtrando por país “Países Bajos” o “Holanda”. Para postular se debe:

Preparar un currículum en inglés o neerlandés.

Incluir una carta de presentación y referencias laborales.

Realizar, si se solicita, una entrevista por videollamada o prueba técnica.

Antes de viajar, es recomendable recibir y revisar el contrato. Una vez en Países Bajos, el trabajador deberá tramitar su registro municipal, obtener el número de seguridad social neerlandés (BSN) y abrir una cuenta bancaria.

Con estas nuevas vacantes, Holanda se consolida como uno de los destinos europeos más atractivos para los españoles que buscan mejorar sus condiciones laborales y acceder a empleos estables con beneficios incluidos.

Temas EspañaHolandaPaíses Bajos
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Descubre el encantador pueblo de La Rioja que conquista con su historia, vino y vistas al río Ebro

Descubre el encantador pueblo de La Rioja que conquista con su historia, vino y vistas al río Ebro

España: proponen reducir la jornada laboral a 35 horas semanales sin pérdida salarial

España: proponen reducir la jornada laboral a 35 horas semanales sin pérdida salarial

Mercadona lanza nuevas ofertas de empleo fijo en almacenes con sueldos de hasta 43.785 euros y plus de nocturnidad

Mercadona lanza nuevas ofertas de empleo fijo en almacenes con sueldos de hasta 43.785 euros y plus de nocturnidad

Fin de etapa en La Voz Kids: Juanra Bonet se despide del programa y El Monaguillo será su sustituto

Fin de etapa en La Voz Kids: Juanra Bonet se despide del programa y El Monaguillo será su sustituto

El glamping que no puedes perderte en Córdoba: lujo, naturaleza y descanso en pleno pinar andaluz

El glamping que no puedes perderte en Córdoba: lujo, naturaleza y descanso en pleno pinar andaluz

Lo más popular
Trump condicionó la ayuda a que haya apoyo para Milei y el mercado reaccionó
1

Trump condicionó la ayuda a que haya apoyo para Milei y el mercado reaccionó

Los vecinos de El Corte llevan más de 10 días sin agua
2

Los vecinos de El Corte llevan más de 10 días sin agua

Trenes urbanos, elevados, un subte y un funicular eléctrico: nada se hizo
3

Trenes urbanos, elevados, un subte y un funicular eléctrico: nada se hizo

El tiempo en Tucumán: anuncian el día más cálido de la semana antes del regreso de las lluvias
4

El tiempo en Tucumán: anuncian el día más cálido de la semana antes del regreso de las lluvias

Indignación de vecinos de Barrio Sur por el caos que generó una broma
5

Indignación de vecinos de Barrio Sur por el caos que generó una broma

Milei estará en Tucumán para apoyar al candidato Pelli: todo sobre su visita
6

Milei estará en Tucumán para apoyar al candidato Pelli: todo sobre su visita

Más Noticias
Irene Rosales tiene novio: las imágenes que confirman su relación con un empresario sevillano, un mes después de separarse de Kiko Rivera

Irene Rosales tiene novio: las imágenes que confirman su relación con un empresario sevillano, un mes después de separarse de Kiko Rivera

Pablo Laurta habló sobre el doble femicidio de Córdoba: su escalofriante frase

Pablo Laurta habló sobre el doble femicidio de Córdoba: su escalofriante frase

El tiempo en Tucumán: anuncian el día más cálido de la semana antes del regreso de las lluvias

El tiempo en Tucumán: anuncian el día más cálido de la semana antes del regreso de las lluvias

Trump condicionó la ayuda a que haya apoyo para Milei y el mercado reaccionó

Trump condicionó la ayuda a que haya apoyo para Milei y el mercado reaccionó

¿Cómo llegan los frentes electorales al domingo 26?

¿Cómo llegan los frentes electorales al domingo 26?

Los vecinos de El Corte llevan más de 10 días sin agua

Los vecinos de El Corte llevan más de 10 días sin agua

Hamas aprovecha la tregua y recupera terreno en Gaza

Hamas aprovecha la tregua y recupera terreno en Gaza

Indignación de vecinos de Barrio Sur por el caos que generó una broma

Indignación de vecinos de Barrio Sur por el caos que generó una broma

Comentarios