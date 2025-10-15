Holanda busca trabajadores españoles: empleo fijo con casa gratis, dietas y sueldos de hasta 3.700 euros al mes

El mercado laboral neerlandés vuelve a abrir sus puertas a profesionales españoles. El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), a través de la red europea EURES, ha publicado nuevas ofertas de trabajo en Países Bajos con contrato fijo, alojamiento gratuito y dietas incluidas, además de salarios que pueden alcanzar los 3.700 euros mensuales.
Estas oportunidades se enmarcan dentro de la cooperación laboral europea, que busca cubrir vacantes en sectores clave de la economía neerlandesa, como el transporte, la construcción y la industria. En muchos casos no se exige experiencia previa, y las empresas ofrecen contratos bajo la legislación de los Países Bajos, con acceso a seguro médico, cotización y vacaciones.
Empleos disponibles con alojamiento incluido
Entre las ofertas más destacadas figuran:
Transdev, operadora de transporte público, busca conductores de autobús en Utrecht con sueldos de entre 2.700 y 3.700 euros brutos al mes, complementos por nocturnidad y alojamiento individual.
La agencia 24/7 Drive ofrece puestos para conductores de camión con contrato neerlandés, seguro médico y vivienda económica.
En el sector industrial, Banken Champignons busca técnicos de mantenimiento con sueldos de hasta 3.250 euros mensuales.
En construcción, especialmente en el montaje de invernaderos, se ofrecen sueldos de unos 2.600 euros con transporte y alojamiento incluidos.
Condiciones y recomendaciones
El SEPE y el Ministerio de Asuntos Exteriores recomiendan leer cuidadosamente las condiciones antes de aceptar cualquier oferta, ya que algunos gastos de alojamiento o manutención pueden descontarse del salario. Además, muchas viviendas son compartidas con otros empleados o de tipo colectivo.
También es fundamental que el contrato esté redactado en un idioma comprensible y detalle las condiciones laborales, la jornada y las dietas. Se aconseja confirmar que no haya cláusulas que permitan despidos rápidos y que se especifiquen claramente las horas mínimas garantizadas (generalmente entre 30 y 35 semanales).
Cómo solicitar los empleos en Holanda
Los interesados pueden consultar las vacantes en el portal EURES, accesible desde la web oficial del SEPE, filtrando por país “Países Bajos” o “Holanda”. Para postular se debe:
Preparar un currículum en inglés o neerlandés.
Incluir una carta de presentación y referencias laborales.
Realizar, si se solicita, una entrevista por videollamada o prueba técnica.
Antes de viajar, es recomendable recibir y revisar el contrato. Una vez en Países Bajos, el trabajador deberá tramitar su registro municipal, obtener el número de seguridad social neerlandés (BSN) y abrir una cuenta bancaria.
Con estas nuevas vacantes, Holanda se consolida como uno de los destinos europeos más atractivos para los españoles que buscan mejorar sus condiciones laborales y acceder a empleos estables con beneficios incluidos.