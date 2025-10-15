Holanda busca trabajadores españoles: empleo fijo con casa gratis, dietas y sueldos de hasta 3.700 euros al mes

Estas oportunidades se enmarcan dentro de la cooperación laboral europea, que busca cubrir vacantes en sectores clave de la economía neerlandesa, como el transporte, la construcción y la industria. En muchos casos no se exige experiencia previa, y las empresas ofrecen contratos bajo la legislación de los Países Bajos, con acceso a seguro médico, cotización y vacaciones.