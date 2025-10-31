“Si la Justicia hubiera actuado, mi hija estaría viva”, dijo la madre de Karla Robles

El abogado Augusto Avellaneda, quien representa a la familia de la joven, afirmó que “en 2022 ella lo denunció por violencia de género. El fiscal Augusto Zapata le formuló cargos y dictó medidas de protección que fueron incumplidas. Por ese motivo le pedimos que fuera detenido por incumplir una orden judicial, pero la Justicia entendió que era suficiente con un apercibimiento y una advertencia. Ella no lo volvió a denunciar más. Su hermano si lo hizo en 2024 porque lo había amenazado a él”.