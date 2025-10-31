“Si la Justicia hubiera actuado, mi hija estaría viva”, dijo la madre de Karla Robles

La muerte de Karla Robles, la joven de 27 años que decidió quitarse la vida mientras transmitía en vivo a través de TikTok, sigue generando conmoción en Tucumán. El hecho reavivó las críticas al sistema judicial por la falta de respuestas ante reiteradas denuncias de violencia y acoso.
En diálogo con la prensa, Mirta Jiménez, madre de la joven, aseguró que su hija había denunciado a su ex pareja, Ricardo Zerda, en al menos seis oportunidades, pero que las causas fueron archivadas por el fiscal Augusto Zapata.
“Si él hubiese detenido a ese tipo la primera vez que mi hija denunció, ella hoy estaría viva. Pero el fiscal Zapata archivaba todo. Él nunca estuvo detenido”, expresó Jiménez.
Zerda fue detenido en el Hospital Obarrio, por orden de la Unidad Especializada de Homicidios I del Ministerio Público Fiscal, a cargo del fiscal Pedro Gallo, quien confirmó que se realizan pericias sobre los teléfonos y redes sociales de la víctima y del acusado.
Sin embargo, la madre de Karla considera que la Justicia actuó demasiado tarde. “Yo creo que las causas se archivaban porque la madre de él trabaja en la Legislatura y el padre en Canal 10. Había plata de por medio”, denunció.
Jiménez relató que su hija sufrió violencia física y psicológica durante su relación con Zerda. “Ella empezó a cambiar cuando él le dijo que no tenía que pedir permiso para salir. Ahí comenzó la manipulación. Hubo una semana que no apareció y después supimos que estaba golpeada”, recordó.
Además, contó que incluso la familia del acusado habría hostigado a Karla y a su entorno. “La madre me dijo que mi hija era una negra, que no sabía en qué villa se había metido su hijo. Pero mi hija no era ninguna villera: era modelo, cantante, estudiante de fonoaudiología, tenía su emprendimiento y su casa propia”, afirmó.
La mujer aseguró que tanto ella como su hijo también fueron amenazados. “Temo por mi familia. Le pido a la Justicia que nos cuide, que protejan a mi hijo, porque la bronca también es contra él. Este hombre odiaba a mi hijo porque Karla lo amaba. Hasta tenía celos de un vecino”.
Mirta también cuestionó la falta de medidas de protección. “Nunca nos dieron un botón antipánico, ni custodia, ni siquiera nos llamaron a declarar. Había órdenes de restricción que él violaba sin consecuencias. Pasaba por la casa en moto, sin hacer ruido, para que sepamos que estaba ahí”.
Respecto a la detención de Zerda, señaló: “Me tranquiliza un poco, pero quiero que esté preso y que pague por lo que hizo. A mi hija no me la devuelve nadie, pero quiero tener la tranquilidad de saber que él no va a hacerle daño a otra mujer”.
La madre destacó la labor del actual fiscal que interviene en la causa. “El doctor Gallo es el único que está haciendo las cosas bien. Me dijeron que es incorruptible y creo que sí”, sostuvo.
Contra Zapata
El abogado Augusto Avellaneda, quien representa a la familia de la joven, afirmó que “en 2022 ella lo denunció por violencia de género. El fiscal Augusto Zapata le formuló cargos y dictó medidas de protección que fueron incumplidas. Por ese motivo le pedimos que fuera detenido por incumplir una orden judicial, pero la Justicia entendió que era suficiente con un apercibimiento y una advertencia. Ella no lo volvió a denunciar más. Su hermano si lo hizo en 2024 porque lo había amenazado a él”.
“Ambas causas terminaron siendo archivadas por el fiscal Zapata”, remarcó el letrado. Y agregó: “después que estallara el caso y su madre lo denunciara en las redes sociales, aparecieron otras mujeres denunciando que también habían sido víctimas de violencia de género”.