Los orígenes de Halloween: ¿por qué se tallan cabezas en calabazas?

Por eso, en cuanto Jack murió, se quedó vagando por el mundo. El paraíso no era un lugar para él por sus malas costumbres durante su vida. El infierno tampoco lo era, pues el diablo no le permitiría vivir allí a raíz de su pacto. Jack fue condenado a pasar el resto de su existencia en la Tierra, acosado por los espíritus. Para espantarlos, tal como hacían los celtas con las hogueras, decidió armarse una lámpara con luz en el interior de un nabo.