Sangenis defendió a Chahla y cruzó a Amaya: “Buscó un minuto de fama y orinó fuera del tarro”

El subsecretario de Gobierno de San Miguel de Tucumán, Alejandro Sangenis, salió al cruce del ex intendente Domingo Amaya, luego de que este publicara en redes sociales una crítica al peronismo capitalino, en la cual señaló que el movimiento “ganó cuando trabajó de manera orgánica y sin personalismos”.
“Amaya buscó un minuto de fama. Hizo una muy mala lectura política y quiso volver a aparecer en los medios de la mano de la política, dándose una lluvia de peronismo cuando viene de la extrema derecha, de la mano de Mauricio Macri”, sostuvo en diálogo con LA GACETA.
El funcionario calificó a Amaya como “una persona que nunca pudo ganar una elección por mérito propio” y recordó que “José Alperovich lo puso de intendente por decreto, en un contexto económico muy favorable por la demanda asiática de soja”. “Tuvo una oportunidad histórica y para mí fue el peor intendente que tuvo la capital. Junto con Germán Alfaro están ahí, palo y palo”, lanzó.
Sangenis agregó que, pese a los recursos de aquellos años, “San Miguel de Tucumán no se debería inundar nunca más si se hubiesen hecho las obras correspondientes”.
El subsecretario no ahorró críticas. “Después se enojó porque le dijeron que no a una candidatura, perdió contra Juan Manzur y quiso judicializar la elección. De ahí se fue con Macri, a la Secretaría de Hábitat, y le quitó presupuesto a Tucumán para favorecer a Buenos Aires. Siendo tucumano, perjudicó al pueblo tucumano”.
Sangenis consideró que Amaya “tiene contradicciones profundas”. “Tiene un hermano desaparecido y no le importó juntarse con la derecha que financiaba a los militares para perseguir a los compañeros. Creo que simplemente buscó un minuto de fama”.
Defensa de la gestión de Chahla
En su análisis, el funcionario afirmó que la intendenta Rossana Chahla logró un acompañamiento importante en las últimas elecciones y que la diferencia con La Libertad Avanza fue mínima. “No hemos podido gozar de un triunfo por tener dirigentes como él (por Amaya), que no juegan, que están en sus despachos faraónicos y no caminan los barrios”, dijo.
También apuntó contra algunos dirigentes que, según él, “vivieron engañados por su propio círculo de poder”: “Prometían ganar 4 a 0 y terminaron en otra realidad. Cuando uno entra en la retroalimentación de la mentira, llegan estos resultados”.
“No hay pelea entre Jaldo y Chahla”
Sangenis rechazó cualquier versión de interna dentro del peronismo: “Jaldo y Chahla son las dos mejores cartas que tiene hoy el peronismo en Tucumán. Podemos no coincidir en las formas, pero los intereses comunes son los que nos unen. No creo en una pelea entre ellos”.
Por último, el funcionario aseguró haber visto a Amaya “muy preocupado” en sus recientes apariciones: “Lo noté asustado, como si le hubiesen dado un ‘estate quieto’ desde arriba. Creo que teme por su cargo en Turismo, porque su designación vino por pedido de Scioli, y se habla de cambios en el gabinete nacional. Tiene dos preocupaciones: el enojo del gobernador y la duda de si mañana seguirá teniendo trabajo”.