Sangenis defendió a Chahla y cruzó a Amaya: “Buscó un minuto de fama y orinó fuera del tarro”

En su análisis, el funcionario afirmó que la intendenta Rossana Chahla logró un acompañamiento importante en las últimas elecciones y que la diferencia con La Libertad Avanza fue mínima. “No hemos podido gozar de un triunfo por tener dirigentes como él (por Amaya), que no juegan, que están en sus despachos faraónicos y no caminan los barrios”, dijo.