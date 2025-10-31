Amaya dijo que su mensaje a Chahla “fue una invitación a la reflexión, no un gesto de confrontación”

El presidente del Ente Tucumán Turismo y ex intendente de San Miguel de Tucumán, Domingo Amaya, sorprendió ayer con una publicación en Instagram que generó repercusiones políticas. En su posteo, el ex jefe municipal recordó los años en que el peronismo logró triunfos en la capital tucumana y dijo que esos resultados se dieron “cuando se trabajó de manera orgánica y sin personalismos”. El mensaje fue interpretado como una respuesta a las declaraciones recientes de la intendenta Rossana Chahla, quien había afirmado que “el peronismo nunca ganó en la capital”.
En diálogo con LA GACETA, Amaya negó que su publicación haya tenido un tono confrontativo. “No se ofendió a nadie. Fue un mensaje para que nos unamos, trabajemos todos juntos. Es lo que nos pide el gobernador: que pongamos a Tucumán primero, porque si Tucumán está primero, están primero los tucumanos y las tucumanas”, afirmó.
El ex intendente explicó que su intención fue invitar a la reflexión sobre el trabajo colectivo dentro del oficialismo. “Cuando se ganó en la capital fue porque estábamos todos juntos. No hay que pelearse. Ya está, eso pasó. Veamos para adelante, no el retrovisor. Analicemos cómo debemos trabajar, dónde están las debilidades y cómo fortalecerlas”, señaló.
También desestimó las críticas de funcionarios municipales que lo tildaron de “traidor” y le recordaron su paso por el macrismo. “Que digan lo que quieran, no voy a entrar en discusiones. Estas son cuestiones políticas. A mí no me ofende nada”, respondió.
Consultado sobre si tiene aspiraciones de volver a la intendencia, lo descartó de plano. “No tengo pretensiones de ningún cargo expectante. Estoy agradecido de acompañar al gobernador y trabajar junto a él. Tenemos que incorporar el lema ‘Tucumán primero’ no sólo en la mente, sino también en el corazón”, remarcó.
Sobre la frase de Chahla acerca del electorado “antiperonista” en la capital, Amaya evitó pronunciarse. “No me gusta hablar de ‘anti’ nada. Hay que ver cada contexto electoral. No soy quién para dar consejos, pero sí creo que debemos sentarnos a dialogar y trabajar juntos por el Tucumán que queremos”, sostuvo.
Finalmente, el ex intendente aclaró que su mensaje no fue consultado con el gobernador Osvaldo Jaldo y que no buscó generar controversias. “No hay crítica hacia nadie. Entiendo que la prensa vea cierta polémica, pero no hay ofensa. Lo único que quise decir es que debemos acompañar al gobernador y trabajar unidos”, concluyó.