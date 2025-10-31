Amaya dijo que su mensaje a Chahla “fue una invitación a la reflexión, no un gesto de confrontación”

El presidente del Ente Tucumán Turismo y ex intendente de San Miguel de Tucumán, Domingo Amaya, sorprendió ayer con una publicación en Instagram que generó repercusiones políticas. En su posteo, el ex jefe municipal recordó los años en que el peronismo logró triunfos en la capital tucumana y dijo que esos resultados se dieron “cuando se trabajó de manera orgánica y sin personalismos”. El mensaje fue interpretado como una respuesta a las declaraciones recientes de la intendenta Rossana Chahla, quien había afirmado que “el peronismo nunca ganó en la capital”.