Cómo funciona Zello, la aplicación favorita de Rosalía que convierte tu celular en un ‘walkie-talkie’

Mientras la mayoría de los usuarios se comunica por WhatsApp, Telegram o Signal, la cantante Rosalía prefiere una herramienta menos convencional: Zello, una aplicación gratuita que transforma el teléfono en un auténtico ‘walkie-talkie’ digital.
La artista reveló su elección en una entrevista reciente con la revista GQ, destacando que es su forma favorita de mantenerse en contacto con sus amigos.
Disponible para iPhone y Android, Zello permite enviar mensajes de voz instantáneos que se reproducen al momento en el dispositivo del receptor, incluso si la pantalla está bloqueada o la app está en segundo plano.
Cómo funciona la app que usa Rosalía
El funcionamiento es tan simple como el de un ‘walkie-talkie’: el usuario selecciona un contacto y mantiene presionado el botón del micrófono para hablar. El mensaje se envía automáticamente gracias al protocolo “push-to-talk” (PTT), y el receptor lo escucha en tiempo real, sin necesidad de abrir la aplicación.
A diferencia de WhatsApp, los mensajes de voz en Zello no quedan silenciados ni dependen de una conexión continua al chat, lo que la convierte en una herramienta ideal para quienes buscan comunicación instantánea y fluida.
Además, la app permite:
Crear o unirse a canales públicos o privados,
Enviar mensajes de texto, imágenes y ubicación,
Conectarse con dispositivos Bluetooth, ideal para conductores o trabajadores en movimiento.
De herramienta laboral a favorita de los artistas
Aunque nació con un uso profesional —especialmente en sectores como la logística, la seguridad o la coordinación de eventos—, Zello ha ganado popularidad entre usuarios jóvenes y celebridades por su formato directo y su aire nostálgico.
Para entornos de trabajo, la compañía ofrece Zello Work, una versión de pago con seguimiento de ubicación en tiempo real, administración centralizada y alertas de emergencia.
Rosalía no es la única figura del entretenimiento que apuesta por herramientas alternativas para comunicarse, pero su elección refuerza una tendencia creciente: volver a lo simple y lo inmediato en la era de las apps saturadas de funciones.
Zello: una app con espíritu retro y alma moderna
Su diseño recuerda a los antiguos equipos de radio, pero con toda la conectividad del siglo XXI. La inmediatez del audio, la sensación de cercanía y la posibilidad de hablar sin escribir parecen haber conquistado a quienes buscan una forma más espontánea y auténtica de comunicarse.
En palabras de un usuario destacado: “Es como tener un walkie-talkie con tus amigos, pero en el bolsillo”.