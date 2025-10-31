Cómo funciona Zello, la aplicación favorita de Rosalía que convierte tu celular en un ‘walkie-talkie’

Cómo funciona la app que usa Rosalía

El funcionamiento es tan simple como el de un ‘walkie-talkie’: el usuario selecciona un contacto y mantiene presionado el botón del micrófono para hablar. El mensaje se envía automáticamente gracias al protocolo “push-to-talk” (PTT), y el receptor lo escucha en tiempo real, sin necesidad de abrir la aplicación.