Proyecto Aborigen presenta Sunset Festival: ganá entradas en el sorteo de LA GACETA

Proyecto Aborigen ofrecerá un atardecer lleno de música electrónica, luces y naturaleza este sábado 8 de noviembre desde las 17, en el Bosque Atahualpa Yupanqui de Tafí Viejo. Los suscriptores de LA GACETA pueden participar del sorteo de cuatro pares de entradas para Sunset Festival en este enlace. Hay tiempo para inscribirse en el concurso hasta el 6 de noviembre a las 12 del mediodía.
Una experiencia que combina naturaleza y música
Proyecto Aborigen es una marca reconocida de la música electrónica en el Norte Argentino. Entre sus principales características están la escenografía inmersiva, la tecnología de vanguardia y la curaduría artística que reúne a grandes referencias del género.
El line up de Sunset Festival incluye a Denis Horvat (Croacia), Kevin Di Serna (Buenos Aires), Ubbah (argentino radicado en Europa), y a los tucumanos Reddie y Kevin Balbi, representantes del talento local. En el predio habrá oferta gastronómica, zonas de relax y stands de patrocinadores que crearán un entorno afín a la propuesta sensorial del evento.
Cómo participar del sorteo
Para participar, los suscriptores de LA GACETA deben ingresar a lagaceta.com.ar/concurso y completar el formulario con sus datos antes del 6 de noviembre al mediodía.
El concurso forma parte de las experiencias exclusivas que LA GACETA ofrece a su comunidad de lectores, con beneficios, premios y propuestas vinculadas a la cultura y el entretenimiento local.
Un cierre musical al pie del cerro
Los ingresos generales y los paquetes con hotelería pueden adquirirse por medio de venti.com.ar La entrada general con tope de ingreso a las 20 cuesta $ 31.000 mientras que los tickets sin horario y los VIP ascienden a $ 38.000 y $ 48.000 respectivamente. También existe una opción con estadía y otros servicios (consultar al +5493815689666).
Es un plan ideal para disfrutar de la primavera e ir cerrando el año: un outfit cómodo, la energía del atardecer y una noche que promete combinar lo mejor de la música electrónica con la magia natural de Tafí Viejo.