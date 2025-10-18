Secciones
Apple TV hará funcionar una maquinaria de U$S 700 millones al firmar un acuerdo con la Fórmula 1

Desde 2026, en Estados Unidos, las carreras podrán verse sólo por esa aplicación.

SOBRE CUATRO RUEDAS. Apple TV será la aplicación por la que se transmitará oficialmente la F-1 en Estados Unidos. SOBRE CUATRO RUEDAS. Apple TV será la aplicación por la que se transmitará oficialmente la F-1 en Estados Unidos. IMAGEN CREADA POR INTELIGENCIA ARTIFICIAL.
Hace 28 Min

Cinco años, U$S 700 millones y toda la maquinaria de Apple estará al servicio de la Fórmula 1 a partir del próximo año. La aplicación de la multinacional estadounidense sigue erigiéndose como el destino obligado de los deportes en ese país, donde ya tiene los derechos del béisbol (MLB) y el fútbol (MLS). La movida es mucho más agresiva que la de competidores como Netflix y Prime Video que negocian con terceros. 

Apple, por su parte, cierra acuerdos y se adueña del contenido directo en su servicio. Lógicamente, suma lo que más le conviene y eso se lo da la Fórmula 1. "La base de fans de la F-1 en Estados Unidos alcanzó los 52 millones en 2024. El 47% de los nuevos aficionados (los que siguen el deporte desde hace cinco años o menos) tienen entre 18 y 24 años. Y más de la mitad son mujeres. Es un público joven, digital y exactamente el perfil que Apple busca", describe el artículo que Applesfera (la web oficial de la marca) publicó anunciando el vínculo.

La película "F1", producida precisamente por Apple Original Films y protagonizada por Brad Pitt, se ha convertido en la película deportiva más taquillera de la historia. Otra razón para que la empresa identificada con la manzana siga explorando el rentable vínculo sobre cuatro ruedas. El film recaudó U$S 629 millones en taquilla global y llegará a Apple TV el próximo 12 de diciembre.

Los detalles

El acuerdo convierte a Apple TV en el único lugar donde ver la máxima categoría del automovilismo mundial en territorio estadounidense. Todas las carreras del calendario, las sesiones de clasificación, los entrenamientos y los Sprints estarán dentro de la suscripción estándar de U$S 12,99 al mes. Sin cargos extra, sin Season Pass aparte como ocurre con la MLS. Todo incluido en el precio base.

El vicepresidente sénior de Servicios de Apple, Eddy Cue, anticipó que habrá detalles adicionales de producción y mejoras de producto para los aficionados.

“No tenemos por qué mostrar deportes como lo hacen hasta ahora”, dijo Cue. “Hay mucha gente que lo hace, así que el mundo no necesita que lo hagamos igual. Por eso, nuestra visión es: si podemos hacer algo único, lo haremos”, fueron las ambiciosas palabras del directivo.

