Apple TV hará funcionar una maquinaria de U$S 700 millones al firmar un acuerdo con la Fórmula 1

Apple, por su parte, cierra acuerdos y se adueña del contenido directo en su servicio. Lógicamente, suma lo que más le conviene y eso se lo da la Fórmula 1. "La base de fans de la F-1 en Estados Unidos alcanzó los 52 millones en 2024. El 47% de los nuevos aficionados (los que siguen el deporte desde hace cinco años o menos) tienen entre 18 y 24 años. Y más de la mitad son mujeres. Es un público joven, digital y exactamente el perfil que Apple busca", describe el artículo que Applesfera (la web oficial de la marca) publicó anunciando el vínculo.