Las semifinales del Regional del NOA de rugby se jugarán en Los Tarcos

Tucumán Rugby, Natación y Gimnasia y Lawn Tennis ya habían logrado la clasificación a las semifinales del Torneo Regional del NOA de rugby en forma anticipada y solamente quedaba un cupo vacante para la instancia decisiva. Universitario, Huirapuca y Tigres, de Salta, eran los tres equipos que tenían chances de conseguir el pasaporte.
“Uni” necesitaba ganar para meterse entre los cuatro mejores y lo hizo con un contundente 20 a 7 sobre Tucumán Rugby, equipo al que volverá a enfrentar el fin de semana por la “semi” en Los Tarcos. La “Serpiente”, que en la fecha anterior había vencido a Lawn Tennis, confirmó su levantada y le ganó con contundencia a los “Verdinegros”, que a pesar de la derrota culminaron primeros en la fase clasificatoria.
Los otros resultados de la jornada fueron los siguientes: Los Tarcos 20, Natación 34; Old Lions de Santiago del Estero 28, Cardenales 71 y Huirapuca 29, Tigres 27.
Las semifinales se jugarán el sábado o el domingo en la cancha de Los Tarcos y los cruces serán así: Tucumán Rugby (terminó primero) contra Universitario (finalizó cuarto) y Natación y Gimnasia (culminó segundo) frente a Lawn Tennis (se ubicó tercero en la tabla de posiciones). Son dos duelos que prometen muchas emociones.