Las semifinales del Regional del NOA de rugby se jugarán en Los Tarcos

“Uni” necesitaba ganar para meterse entre los cuatro mejores y lo hizo con un contundente 20 a 7 sobre Tucumán Rugby, equipo al que volverá a enfrentar el fin de semana por la “semi” en Los Tarcos. La “Serpiente”, que en la fecha anterior había vencido a Lawn Tennis, confirmó su levantada y le ganó con contundencia a los “Verdinegros”, que a pesar de la derrota culminaron primeros en la fase clasificatoria.