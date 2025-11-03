Se expande el programa que acompaña a personas trans y no binarias en la búsqueda laboral

Nacida como el primer bachillerato popular travesti-trans del mundo, Mocha Celis se convirtió en un espacio de formación y contención que promueve la igualdad de oportunidades. Su nuevo programa de empleo busca garantizar que las personas TTNB puedan acceder a trabajos formales en entornos respetuosos, donde la diversidad sea una fortaleza y no una barrera.