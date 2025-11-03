Se expande el programa que acompaña a personas trans y no binarias en la búsqueda laboral

El acceso al trabajo formal sigue siendo una de las principales barreras para las personas travestis, trans y no binarias. En ese escenario, la organización Mocha Celis, creada en homenaje a una mujer trans tucumana asesinada en los años 90, trabaja para revertir esa desigualdad con un enfoque integral: educación, acompañamiento y empleo.
Nacida como el primer bachillerato popular travesti-trans del mundo, Mocha Celis se convirtió en un espacio de formación y contención que promueve la igualdad de oportunidades. Su nuevo programa de empleo busca garantizar que las personas TTNB puedan acceder a trabajos formales en entornos respetuosos, donde la diversidad sea una fortaleza y no una barrera.
Un puente hacia la autonomía
La propuesta conecta a quienes buscan empleo con empresas y organismos que asumen el compromiso de construir espacios laborales inclusivos. Además, ofrece acompañamiento a medida, capacitaciones y orientación para entrevistas, con el objetivo de fortalecer la autonomía económica del colectivo.
Las formaciones abarcan áreas como tecnología, comunicación, oficios y producción, ampliando el horizonte laboral de personas que históricamente fueron excluidas del mercado formal. Desde la organización sostienen que la inclusión no debe limitarse a una política simbólica: debe ser una práctica sostenida que transforme las condiciones reales de acceso al trabajo.
Compromiso empresarial
Las empresas que se suman al programa revisan sus prácticas internas, implementan protocolos de diversidad y promueven la sensibilización de sus equipos. Esta articulación busca derribar prejuicios, y construir ambientes donde cada persona pueda desarrollarse con libertad y respeto.
El impacto de la iniciativa ya se refleja en quienes lograron incorporarse a puestos formales. Para muchas personas travestis, trans y no binarias, el trabajo representa la posibilidad de proyectar una vida con estabilidad, independencia y reconocimiento social.
Una red que crece
El programa continúa abierto tanto para personas que busquen empleo como para organizaciones interesadas en adherirse a la red. En la web de Mocha Celis (mochacelis.org) se pueden consultar los convenios vigentes, los pasos de inscripción y los beneficios de la propuesta.
La experiencia de Mocha Celis muestra que la inclusión laboral no es solo un objetivo, sino una forma de transformar realidades: un paso clave para que el trabajo sea, efectivamente, un espacio seguro y diverso para todos.