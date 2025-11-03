Secciones
SociedadActualidad

Se expande el programa que acompaña a personas trans y no binarias en la búsqueda laboral

La organización Mocha Celis desarrolla una iniciativa que facilita el acceso al trabajo de minorías sexuales mediante convenios con empresas y organismos públicos.

DIVERSIDAD. El programa de empleo de Mocha Celis promueve oportunidades laborales formales para personas travestis, trans y no binarias. DIVERSIDAD. El programa de empleo de Mocha Celis promueve oportunidades laborales formales para personas travestis, trans y no binarias. / ASOCIACIÓN CIVIL MOCHA CELIS
Hace 1 Hs

El acceso al trabajo formal sigue siendo una de las principales barreras para las personas travestis, trans y no binarias. En ese escenario, la organización Mocha Celis, creada en homenaje a una mujer trans tucumana asesinada en los años 90, trabaja para revertir esa desigualdad con un enfoque integral: educación, acompañamiento y empleo.

Nacida como el primer bachillerato popular travesti-trans del mundo, Mocha Celis se convirtió en un espacio de formación y contención que promueve la igualdad de oportunidades. Su nuevo programa de empleo busca garantizar que las personas TTNB puedan acceder a trabajos formales en entornos respetuosos, donde la diversidad sea una fortaleza y no una barrera.

Un puente hacia la autonomía

La propuesta conecta a quienes buscan empleo con empresas y organismos que asumen el compromiso de construir espacios laborales inclusivos. Además, ofrece acompañamiento a medida, capacitaciones y orientación para entrevistas, con el objetivo de fortalecer la autonomía económica del colectivo.

Las formaciones abarcan áreas como tecnología, comunicación, oficios y producción, ampliando el horizonte laboral de personas que históricamente fueron excluidas del mercado formal. Desde la organización sostienen que la inclusión no debe limitarse a una política simbólica: debe ser una práctica sostenida que transforme las condiciones reales de acceso al trabajo.

Compromiso empresarial

Las empresas que se suman al programa revisan sus prácticas internas, implementan protocolos de diversidad y promueven la sensibilización de sus equipos. Esta articulación busca derribar prejuicios, y construir ambientes donde cada persona pueda desarrollarse con libertad y respeto.

El impacto de la iniciativa ya se refleja en quienes lograron incorporarse a puestos formales. Para muchas personas travestis, trans y no binarias, el trabajo representa la posibilidad de proyectar una vida con estabilidad, independencia y reconocimiento social.

Una red que crece

El programa continúa abierto tanto para personas que busquen empleo como para organizaciones interesadas en adherirse a la red. En la web de Mocha Celis (mochacelis.org) se pueden consultar los convenios vigentes, los pasos de inscripción y los beneficios de la propuesta.

La experiencia de Mocha Celis muestra que la inclusión laboral no es solo un objetivo, sino una forma de transformar realidades: un paso clave para que el trabajo sea, efectivamente, un espacio seguro y diverso para todos.

WHATSAPP ESTUDIANTES ¡Tu voz es importante para nosotros! Contanos sobre eventos en Tucumán; proponé temas para nuestros artículos o comentá lo que estuviste leyendo. Escribinos al WhatsApp Estudiantes de LA GACETA.
Temas ArgentinaJóvenes
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Última oportunidad para alumnos interesados en percibir las Becas Progresar 2025

Última oportunidad para alumnos interesados en percibir las Becas Progresar 2025

¿Sos freelancer? Alemania ofrece una visa que te permite vivir y trabajar allá

¿Sos freelancer? Alemania ofrece una visa que te permite vivir y trabajar allá

Un certamen del Banco Nación dará $ 2.000.000 a 10 emprendimientos del país

Un certamen del Banco Nación dará $ 2.000.000 a 10 emprendimientos del país

Cómo acceder a las 10.000 becas internacionales para formarse en marketing digital

Cómo acceder a las 10.000 becas internacionales para formarse en marketing digital

Lo que necesitás saber para organizar vacaciones sin estresarte

Lo que necesitás saber para organizar vacaciones sin estresarte

Lo más popular
El transporte capitalino, al borde del colapso: “Estamos en un momento límite”, advirtió Berreta
1

El transporte capitalino, al borde del colapso: “Estamos en un momento límite”, advirtió Berreta

El tiempo en Tucumán: la semana arrancará caliente antes del regreso de las lluvias
2

El tiempo en Tucumán: la semana arrancará caliente antes del regreso de las lluvias

Acevedo destacó la modernización de la Legislatura en su gestión
3

Acevedo destacó la modernización de la Legislatura en su gestión

La empresa de chips que acaba de romper todo en la era de la IA
4

La empresa de chips que acaba de romper todo en la era de la IA

Penas más duras, baja de la edad de imputabilidad y nuevos delitos, la base de la reforma del Código Penal
5

Penas más duras, baja de la edad de imputabilidad y nuevos delitos, la base de la reforma del Código Penal

El fútbol argentino y el alto precio de haber sido campeón del mundo
6

El fútbol argentino y el alto precio de haber sido campeón del mundo

Más Noticias
Cómo y dónde funciona la castración gratuita de gatos y perros en Tucumán y por qué no se admiten animales en ciertas condiciones

Cómo y dónde funciona la castración gratuita de gatos y perros en Tucumán y por qué no se admiten animales en ciertas condiciones

Fiesta Nacional del Sánguche Milanesa: fecha, entradas y cartelera de espectáculos

Fiesta Nacional del Sánguche Milanesa: fecha, entradas y cartelera de espectáculos

Comenzaron las obras para ensanchar la avenida Solano Vera en Yerba Buena: “Era lo que había que hacer”, dijo Macchiarola

Comenzaron las obras para ensanchar la avenida Solano Vera en Yerba Buena: “Era lo que había que hacer”, dijo Macchiarola

Banco Macro inauguró una nueva sucursal para jubilados y pensionados en el centro de Tucumán

Banco Macro inauguró una nueva sucursal para jubilados y pensionados en el centro de Tucumán

Nueve provincias bajo alerta meteorológica por tormentas, nevadas y viento zonda

Nueve provincias bajo alerta meteorológica por tormentas, nevadas y viento zonda

Verano 2026: el accesorio que reemplaza al sombrero y conquista todos los looks

Verano 2026: el accesorio que reemplaza al sombrero y conquista todos los looks

Cuál es el mejor horario para salir a caminar y quemar más calorías, según la ciencia

Cuál es el mejor horario para salir a caminar y quemar más calorías, según la ciencia

El tiempo en Tucumán: la semana arrancará caliente antes del regreso de las lluvias

El tiempo en Tucumán: la semana arrancará caliente antes del regreso de las lluvias

Comentarios