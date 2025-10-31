Un expiloto de Fórmula 1 criticó a Colapinto: “Si Paul Aron tuviera plata, Alpine lo habría puesto de titular”

El ex piloto de Fórmula 1 Juan Pablo Montoya desató una nueva controversia en el mundo del automovilismo al poner en duda los méritos de Franco Colapinto, quien se consolidó en el equipo Alpine y está a un paso de ser confirmado oficialmente como piloto titular para 2026. En una entrevista reciente, el colombiano -ganador de siete Grandes Premios y ex corredor de Williams y McLaren- utilizó al argentino como ejemplo para destacar el peso del dinero en las decisiones de la máxima categoría.