Qué almas nos visitan el 31 de octubre, en la previa del Día de Muertos

Día de Muertos en Argentina

En la era de la globalización, hasta las celebraciones más regionales se han logrado dispersar por todo el mundo. No obstante, en Argentina la celebración del 2 de noviembre tiene ya varias décadas. Durante la primera mitad del siglo XX, por ejemplo, era una constante que cada 2 de noviembre (Día de los Muertos) los familiares de un difunto visitan sus tumbas o mausoleos en los cementerios. Incluso, se hacían misas especiales.