“Espero que en algún momento llegue”: Rossi fue figura contra Racing y se ilusiona con la Selección Argentina

En la noche que definió la serie entre Flamengo y Racing por las semifinales de la Copa Libertadores, el protagonista inesperado fue Agustín Rossi, quien sostuvo el arco brasileño en cero durante todo el encuentro en Avellaneda. Con intervenciones decisivas en los momentos más críticos, el arquero argentino fue determinante para asegurar la clasificación a la final gracias al 1-0 conseguido en el duelo de ida.