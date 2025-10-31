“Diablito” Echeverri quiere volver a River: ¿qué chances tiene de regresar en 2026?

Claudio Echeverri, el talentoso mediapunta chaqueño que con apenas 19 años fue vendido al Manchester City, atraviesa uno de los momentos más complejos desde su salto al fútbol europeo. Su cesión al Bayer Leverkusen, pensada para acelerar su adaptación al continente, terminó generando un efecto inverso: hoy el “Diablito” apenas suma minutos y comienza a mirar hacia atrás, con la nostalgia de quien se fue demasiado pronto.
Desde su arribo a mediados de 2025, Echeverri solo jugó seis partidos en la Bundesliga. En los últimos cinco encuentros, incluso en el reciente triunfo por la Copa de Alemania ante Paderborn, permaneció en el banco sin ingresar. La falta de continuidad y el alto nivel competitivo del Leverkusen -que pelea arriba tanto en liga como en Europa- lo relegaron a un rol secundario que empieza a impacientarlo.
Según trascendió, el jugador ya expresó su deseo de volver a River, el club donde creció, debutó y se hizo conocido.
Una señal en redes y un mensaje claro
Hace pocos días, Echeverri publicó una historia en Instagram que encendió todas las alarmas en el mundo River: una foto suya en blanco y negro besando la camiseta, acompañada por un reloj de arena, un corazón y una flecha con la palabra back. La imagen fue suficiente para que los hinchas empezaran a soñar con su retorno.
El gesto, interpretado como un guiño, fue también una muestra de ansiedad. El chaqueño, ídolo precoz de las juveniles argentinas, no logra adaptarse al ritmo ni a las exigencias del fútbol alemán, y empieza a sentir que su mejor versión quedó en Buenos Aires.
Un regreso difícil de concretar
Sin embargo, la puerta de Núñez no depende de su voluntad. El pase de Echeverri pertenece al Manchester City, que lo cedió al Leverkusen hasta mediados de 2026. En Inglaterra no tienen previsto interrumpir ese préstamo, mucho menos para enviarlo nuevamente a Sudamérica.
Dentro del City Group consideran que el fútbol argentino ya no representa un desafío de crecimiento para el joven mediocampista y que, pese a su falta de minutos, el jugador debe seguir formándose en el entorno europeo.
En River, por su parte, el rumor fue recibido con sorpresa. Si bien muchos dirigentes y fanáticos verían con buenos ojos su regreso, reconocen que las condiciones contractuales lo vuelven casi imposible. A eso se suma que el club todavía no piensa en incorporaciones para 2026.