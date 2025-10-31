“Diablito” Echeverri quiere volver a River: ¿qué chances tiene de regresar en 2026?

Desde su arribo a mediados de 2025, Echeverri solo jugó seis partidos en la Bundesliga. En los últimos cinco encuentros, incluso en el reciente triunfo por la Copa de Alemania ante Paderborn, permaneció en el banco sin ingresar. La falta de continuidad y el alto nivel competitivo del Leverkusen -que pelea arriba tanto en liga como en Europa- lo relegaron a un rol secundario que empieza a impacientarlo.