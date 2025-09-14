Bayer Leverkusen se planta y complica la presencia de Echeverri en el Mundial Sub-20

La Selección Sub-20 tiene un problema de cara al Mundial en Chile: la dificultad para conseguir la cesión de sus futbolistas que militan en clubes europeos de cara al próximo Mundial en Chile. El caso más resonante es el de Claudio “Diablito” Echeverri, cuya presencia se creía asegurada. Sin embargo, el Bayer Leverkusen fue contundente: “Lo vamos a necesitar, se queda. Esa es nuestra opinión y también la del City”, sentenció Simon Rolfes, director deportivo del club alemán, en referencia a que el Manchester City también respalda la decisión de no liberarlo.