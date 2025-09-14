Bayer Leverkusen se planta y complica la presencia de Echeverri en el Mundial Sub-20

La Selección Sub-20 tiene un problema de cara al Mundial en Chile: la dificultad para conseguir la cesión de sus futbolistas que militan en clubes europeos de cara al próximo Mundial en Chile. El caso más resonante es el de Claudio “Diablito” Echeverri, cuya presencia se creía asegurada. Sin embargo, el Bayer Leverkusen fue contundente: “Lo vamos a necesitar, se queda. Esa es nuestra opinión y también la del City”, sentenció Simon Rolfes, director deportivo del club alemán, en referencia a que el Manchester City también respalda la decisión de no liberarlo.
El panorama representa un balde de agua fría para el cuerpo técnico argentino, aunque desde la AFA mantienen confianza en poder revertir la postura y sumar al juvenil a la lista definitiva.
La situación no es exclusiva de Echeverri. Argentina también gestiona con Bournemouth la cesión de Julio Soler y con Genoa la de Valentín Carboni. Pero no todos los frentes son optimistas: Franco Mastantuono (Real Madrid), Aaron Anselmino (Borussia Dortmund) y Gianluca Prestianni (Benfica) ya fueron descartados por negativa de sus clubes.
Bajo la conducción de Diego Placente, la "Albiceleste" deberá rehacer su plan con vistas a Chile. A estas dificultades se suman la preocupación por la posible lesión de Alex Woiski, de River, y la no incorporación de Lencina al plantel.
La lista definitiva, entre ilusiones y bajas sensibles, marcará el verdadero potencial con el que la Selección intentará ser protagonista en el Mundial Sub-20.