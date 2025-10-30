The Witcher temporada 4 en Netflix: hora, elenco y trama del regreso más esperado de la fantasía épica

Los fanáticos del universo de The Witcher ya tienen fecha y hora confirmada: la cuarta temporada llega a Netflix este jueves 30 de octubre, y los capítulos estarán disponibles desde las 4:00 a.m. (hora de Argentina).
La serie basada en la saga de novelas del escritor polaco Andrzej Sapkowski regresa con nuevos episodios que prometen más acción, política, magia y monstruos en el vasto continente de inspiración medieval donde transcurre la historia.
De qué trata The Witcher
The Witcher es una épica de fantasía oscura que sigue las historias entrelazadas de Geralt de Rivia, Ciri y Yennefer de Vengerberg, tres personajes cuyos destinos están unidos por fuerzas mágicas y políticas.
La serie explora la eterna lucha entre el bien y el mal, los dilemas morales del poder y el peso del destino en un mundo lleno de guerras, hechicería y criaturas aterradoras.
Los personajes principales de The Witcher
Geralt de Rivia: el brujo
Interpretado originalmente por Henry Cavill, y reemplazado en esta temporada por Liam Hemsworth, Geralt es un cazador de monstruos mutado y entrenado desde niño.
Viaja por el Continente aceptando contratos para eliminar bestias, aunque muchas veces descubre que los humanos pueden ser más crueles que las criaturas que combate.
Su dilema central es mantener la neutralidad en los conflictos entre reinos, aunque su destino lo arrastra constantemente hacia ellos.
Ciri: la princesa destinada
Cirilla (Ciri) es la princesa de Cintra y la heredera de un reino del Norte. Su destino está vinculado al de Geralt por la llamada Ley de la Sorpresa, una antigua norma mágica.
Tras la caída de su reino a manos del Imperio de Nilfgaard, Ciri huye mientras descubre su poder oculto, un don que podría cambiar el futuro del Continente.
Yennefer de Vengerberg: la hechicera
Una de las magas más poderosas del Continente, Yennefer pasó de ser una joven marginada a una figura clave en la política y la magia.
Su relación con Geralt está marcada por la pasión, la ambición y la búsqueda de poder, en un vínculo que atraviesa los límites del destino.
El conflicto principal de la serie
La historia se desarrolla en plena Primera Gran Guerra, donde el Imperio de Nilfgaard intenta expandirse a toda costa mientras los Reinos del Norte luchan por resistir.
En medio de este caos, los protagonistas enfrentan misiones y decisiones que definen el destino del mundo:
La caza de monstruos: las aventuras de Geralt junto a su inseparable compañero, el bardo Jaskier.
Intrigas políticas: los juegos de poder entre reyes, magos y asesinos.
La búsqueda de Ciri: un viaje que une a Geralt y Yennefer en una lucha por protegerla de quienes quieren usar su magia para dominar el Continente.
Qué esperar de la nueva temporada de The Witcher
La cuarta temporada marca una nueva etapa en la serie, con Liam Hemsworth tomando el rol protagónico como Geralt de Rivia tras la salida de Henry Cavill.
Netflix promete una historia más oscura, centrada en la guerra total entre Nilfgaard y los Reinos del Norte, y en el despertar del verdadero poder de Ciri.