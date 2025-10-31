Secciones
Cómo preparar mate para adelgazar: las mejores hierbas para quemar grasa

Conocé las opciones para transformar tu mate en una herramienta natural de bienestar, sin perder la esencia de esta bebida tan característica.

Hace 2 Hs

En la cultura del mate, cada sorbo puede ser una experiencia única y personal, pero ¿sabías que agregar ciertas hierbas puede cambiar no solo su sabor, sino también sus beneficios para la salud? 

Para quienes buscan bajar de peso, algunas hierbas tienen propiedades sorprendentes que ayudan a estimular el metabolismo, reducir la hinchazón y hasta controlar el apetito. 

Estas plantas, que por generaciones han sido aliadas en la medicina natural, pueden ser el secreto mejor guardado de un mate saludable. La pregunta es: ¿cuáles son y cómo aprovecharlas al máximo?

En esta nota, te revelamos las mejores opciones para transformar tu mate en una herramienta natural de bienestar, sin perder la esencia de esta bebida tan característica.

Mate para adelgazar: descubrí las hierbas que te ayudan a quemar grasa

Incluir hierbas en el mate puede potenciar sus beneficios en la pérdida de peso, gracias a las propiedades naturales de algunas plantas que ayudan en la quema de grasas y la desintoxicación del organismo. 

Entre las opciones más recomendadas se encuentran el té verde, que actúa como diurético ayudando a combatir la retención de líquidos e inflamación, y el diente de león, conocido por estimular el metabolismo y mejorar la digestión de grasas. 

La menta es otra buena elección, ya que además de tener propiedades digestivas, reduce la hinchazón abdominal y da un sabor refrescante

Consejos para preparar un buen mate con hierbas

- Elegir hierbas frescas y de buena calidad: asegurarse de que las hierbas que uses sean frescas, de preferencia orgánicas. Esto mejora el sabor y la concentración de sus beneficios naturales, ya que las plantas frescas conservan más propiedades que las secas.

- No abusar de los diuréticos: hierbas como el té verde o el diente de león son diuréticas y ayudan a eliminar líquidos, pero es recomendable consumirlas con moderación para evitar deshidratación. Alternar entre días para dar descanso al organismo.

- Combinar sabiamente los sabores: algunas hierbas, como la menta o el cedrón, aportan frescura y complementan bien con el sabor amargo del mate. Combina según tus preferencias, ya que algunas mezclas pueden hacer más agradable la experiencia de tomar mate.

- Evitar el azúcar: para potenciar los beneficios de estas hierbas, es mejor consumir el mate sin azúcar, ya que así se evitan las calorías extras y se aprovecha más el efecto digestivo y desintoxicante de las hierbas.

- Preparlo en infusiones cortas: no dejes el agua demasiado caliente en contacto con las hierbas por mucho tiempo, ya que esto podría hacer que pierdan sabor o propiedades. Servir agua a temperatura moderada (no hirviendo) ayuda a mantener intactas las cualidades de las hierbas

Comentarios