Los efectos del mate en el cerebro: ¿ayuda realmente a concentrarse mejor?

Los expertos recomiendan disfrutar del mate como parte de un estilo de vida equilibrado que incluya descanso adecuado y una dieta saludable.

Hace 2 Hs

El mate, una bebida tradicional en América del Sur, no solo es apreciado por su sabor y ritual social, sino también por sus posibles beneficios en el rendimiento cognitivo. En un mundo donde la concentración y el enfoque son esenciales, cada vez más personas se preguntan si el mate puede ser una alternativa efectiva para mejorar estas capacidades.

Está comprobado que la yerba mate posee cafeína y otros químicos que estimulan el corazón, los músculos que recubren los vasos sanguíneos y otras partes del cuerpo. Lo que muchos se preguntan si es esta infusión tiene efectivamente alguna propiedad mejoradora de la actividad cerebral.

Además, el consumo de mate puede reducir el riesgo de tener diabetes. Se observó que a mayor consumo, menor es la posibilidad de desarrollar diabetes tipo 2.

Mate y rendimiento cognitivo: ¿por qué puede mejorar tu concentración?

La principal razón detrás del potencial efecto positivo del mate en la concentración es su contenido de cafeína y otros compuestos bioactivos. La cafeína, un conocido estimulante, se asocia con mejoras en el estado de alerta y el rendimiento cognitivo. Estudios demuestran que la cafeína puede aumentar la atención y la memoria a corto plazo, lo que sugiere que el consumo de mate podría proporcionar un impulso similar.

Además, el mate contiene antioxidantes y compuestos como la teobromina, que también pueden influir en la función cerebral. Estos componentes no solo mejoran el estado de ánimo, sino que pueden ayudar a reducir la fatiga mental, facilitando así una mejor concentración. Según una investigación publicada en la revista Nutrients, el consumo regular de mate se ha asociado con una mayor claridad mental y rendimiento cognitivo en tareas que requieren atención sostenida.

Sin embargo, es importante abordar el consumo de mate con moderación. Aunque sus propiedades pueden ser beneficiosas, un exceso puede provocar efectos adversos como ansiedad o insomnio. Por lo tanto, los expertos recomiendan disfrutar del mate como parte de un estilo de vida equilibrado que incluya descanso adecuado y una dieta saludable.

Comentarios