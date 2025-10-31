Los efectos del mate en el cerebro: ¿ayuda realmente a concentrarse mejor?

Mate y rendimiento cognitivo: ¿por qué puede mejorar tu concentración?

La principal razón detrás del potencial efecto positivo del mate en la concentración es su contenido de cafeína y otros compuestos bioactivos. La cafeína, un conocido estimulante, se asocia con mejoras en el estado de alerta y el rendimiento cognitivo. Estudios demuestran que la cafeína puede aumentar la atención y la memoria a corto plazo, lo que sugiere que el consumo de mate podría proporcionar un impulso similar.