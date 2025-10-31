Cuál es el mejor ejercicio para fortalecer la espalda después de los 50 años

A medida que se envejece, mantener una espalda fuerte y saludable se vuelve esencial para sostener una buena postura, prevenir dolores y conservar la movilidad. Con el paso de los años, la pérdida de masa muscular y la disminución de la flexibilidad pueden afectar la estabilidad de la columna vertebral, lo que hace que el ejercicio adecuado sea fundamental para quienes superan los 50 años.