Secciones
Mundo

El ciberacoso afectó la salud de Brigitte Macron

La hija de la primera dama de Francia declaró en el juicio.

PRIMERA DAMA. Brigitte Trogneux está casada con Macron desde 2007. PRIMERA DAMA. Brigitte Trogneux está casada con Macron desde 2007.
Hace 2 Hs

PARIS, Francia.- El juicio a 10 personas acusadas de ciberacoso sexista contra la esposa del presidente francés, Brigitte Macron, se realizó en ausencia de la víctima. En cambio, su hija Tiphaine Auzière, fue una de las personas que declaró sobre las consecuencias que tuvieron sobre la salud de la primera dama los informes falsos que la señalaban como mujer transgénero.

Entre los 10 acusados, cuyas edades van de 41 a 60 años, hay un profesor, un publicista, un informático y una médium.

Auzière, una abogada de 41 años, testificó ante el tribunal, donde aseguró que el ciberacoso que sufre su madre, esposa del presidente francés Emmanuel Macron, conllevó un “deterioro” de su salud. Aseguró que su madre “se ve obligada a prestar atención a la ropa que lleva y a sus posturas, porque sabe que su imagen puede ser tergiversada” en todo momento.

“Es importante estar aquí hoy para expresar el daño que ha sufrido mi madre”, declaró Auzière. “Quería dar cuenta de cómo ha sido su vida desde que empezó a ser blanco de estos ataques”.

Añadió que no pasaba un día sin que las afirmaciones le fueran comunicadas a la primera dama de Francia, “incluso por alguien con buenas intenciones y que la compadece”.

Aunque Auzière dijo que su madre “había aprendido a vivir con ello”, explicó que ha sufrido por las repercusiones en sus nietos, quienes han sido objeto de burlas en la escuela. Ella “no ha sido elegida, no le ha pedido nada a nadie y está siendo atacada”.

HIJA. Tiphaine Auzière es una de tres hermanos, nacidos del primer matrimonio de Brigitte. HIJA. Tiphaine Auzière es una de tres hermanos, nacidos del primer matrimonio de Brigitte.

La fiscalía solicitó para los 10 acusados, condenas que varían entre 3 y 12 meses de cárcel en suspenso, y multas que pueden llegar hasta un equivalente de 9.400 dólares.

Esta información falsa nació tras la elección de Macron en 2017 y se volvió viral especialmente en Estados Unidos, donde la pareja presidencial emprendió recientemente acciones legales contra la podcaster de extrema derecha Candace Owens, cercana al movimiento trumpista MAGA y conocida por sus posturas antisemitas y prorrusas.

Varias de las personas juzgadas esta semana en París por ciberacoso compartieron publicaciones de Owens, quien tiene millones de seguidores en redes sociales y es autora de una serie de videos titulada “Becoming Brigitte” (“Convertirse en Brigitte”).

No mires para arriba, ni demasiado a las mujeres

No mires para arriba, ni demasiado a las mujeres

La investigación por ciberacoso se encomendó a la brigada de represión de la delincuencia contra las personas (BRDP) tras una denuncia presentada por Brigitte Macron el 27 de agosto de 2024, lo que dio lugar a varias oleadas de detenciones, en particular en diciembre de 2024 y febrero de 2025.

Varios acusados afirmaron ante el tribunal que quisieron hacer “reír” o “informar”.

Sorpresa

El lunes, varios acusados -entre los que figuran un corredor de bolsa, un profesor de educación física y un informático- expresaron su sorpresa por tener que responder por publicaciones “satíricas” que, en su opinión, entraban dentro del ámbito de la libertad de expresión.

Una de ellos, una «médium» de 51 años, deseó ejercer su derecho al silencio, explicando que ya se había expresado sobre el tema.

Esta mujer es autora de un video viral publicado en 2021 en el que afirma que Brigitte Macron nunca existió y que su hermano Jean-Michel asumió esa identidad tras una transición de género.

La médium fue hallada culpable por difamación en 2024 y condenada por la justicia francesa a pagarle varios miles de euros en concepto de daños y perjuicios a Brigitte Macron y a su hermano, pero fue absuelta en apelación el pasado 10 de julio.

Brigitte Macron y su hermano apelaron la decisión.

Temas FranciaParísEmmanuel Macron
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Música barroca en el teatro Alberdi: “Entre Francia y Alemania: de Versalles a Leipzig”

Música barroca en el teatro Alberdi: “Entre Francia y Alemania: de Versalles a Leipzig”

Lo más popular
En un clima de recuperación de la confianza, los jóvenes siguen siendo el baluarte de Milei
1

En un clima de recuperación de la confianza, los jóvenes siguen siendo el baluarte de Milei

Ya está abierto el consultorio gratuito de la UNT para que estudiantes dejen el cigarrillo y el vaper
2

Ya está abierto el consultorio gratuito de la UNT para que estudiantes dejen el cigarrillo y el vaper

Google lanza un premio millonario para creadores de cortos que usen inteligencia artificial
3

Google lanza un premio millonario para creadores de cortos que usen inteligencia artificial

Alumnos tucumanos se suben a la F1 y llegan a la final internacional de Minecraft de Globant
4

Alumnos tucumanos se "suben" a la F1 y llegan a la final internacional de Minecraft de Globant

El dolor es memoria en “22 veces Paola Tacacho”
5

El dolor es memoria en “22 veces Paola Tacacho”

Proyecciones especiales: Espacio Incaa y ciclos
6

Proyecciones especiales: Espacio Incaa y ciclos

Más Noticias
Alumnos tucumanos se suben a la F1 y llegan a la final internacional de Minecraft de Globant

Alumnos tucumanos se "suben" a la F1 y llegan a la final internacional de Minecraft de Globant

Río de Janeiro cuenta sus muertos tras la letal operación en dos favelas

Río de Janeiro cuenta sus muertos tras la letal operación en dos favelas

Ataque al Comando Vermelho: un “horrorizado” Lula convoca a sus ministros

Ataque al Comando Vermelho: un “horrorizado” Lula convoca a sus ministros

Estrenos de cine: un ángel que fracasa pese a sus buenas intenciones

Estrenos de cine: un ángel que fracasa pese a sus buenas intenciones

Efemérides del jueves 30 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

Efemérides del jueves 30 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

Proyecciones especiales: Espacio Incaa y ciclos

Proyecciones especiales: Espacio Incaa y ciclos

El dolor es memoria en “22 veces Paola Tacacho”

El dolor es memoria en “22 veces Paola Tacacho”

La historia del primer viognier tucumano que se impone en la tierra del torrontés

La historia del primer viognier tucumano que se impone en la tierra del torrontés

Comentarios