El ciberacoso afectó la salud de Brigitte Macron

PARIS, Francia.- El juicio a 10 personas acusadas de ciberacoso sexista contra la esposa del presidente francés, Brigitte Macron, se realizó en ausencia de la víctima. En cambio, su hija Tiphaine Auzière, fue una de las personas que declaró sobre las consecuencias que tuvieron sobre la salud de la primera dama los informes falsos que la señalaban como mujer transgénero.