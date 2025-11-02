¿Cepillo eléctrico o manual? Un dentista aclara cuál limpia mejor los dientes

En el mundo de la salud bucodental hay costumbres que se transmiten de generación en generación, pero también dudas que nunca terminan de resolverse. Una de las más repetidas es si conviene usar un cepillo eléctrico o uno manual. El dentista español Rober (@eldentistarober), que acumula millones de visualizaciones en TikTok por sus consejos sobre cuidado dental, decidió zanjar el tema en un video que se volvió viral: “El cepillo eléctrico gana por goleada”.