Cartas de lectores: Feliz Día del Canillita el próximo 7 de noviembre

Celebramos a esos héroes anónimos que, con esfuerzo y dedicación, forman parte de nuestras mañanas y nuestras vidas: los canillitas. Ellos, que recorren las calles cada día, sin importar el clima a las dificultades, son mucho más que repartidores de diarios y revistas. Son el puente que nos conecta con la información, las historias y el mundo que nos rodea. Su trabajo es símbolo de compromiso, de madrugar y de una constancia admirable. Gracias a ellos, muchas personas comienzan su día informadas, entretenidas y con ese contacto humano que tanto valoramos. Porque un canillita no solo entrega un diario, entrega también una sonrisa, un buen día y un gesto que nos recuerda la importancia de las pequeñas cosas. Es por eso que en su día y siempre queremos agradecer por su esfuerzo, por ser parte de la historia cotidiana de nuestras comunidades y por mantener viva una labor que es cultura, tradición y esencia.