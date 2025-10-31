Secciones
OpiniónCartas de lectores

Cartas de lectores: Feliz Día del Canillita el próximo 7 de noviembre
Cartas de lectores: Feliz Día del Canillita el próximo 7 de noviembre
Hace 3 Hs

Celebramos a esos héroes anónimos que, con esfuerzo y dedicación, forman parte de nuestras mañanas y nuestras vidas: los canillitas. Ellos, que recorren las calles cada día, sin importar el clima a las dificultades, son mucho más que repartidores de diarios y revistas. Son el puente que nos conecta con la información, las historias y el mundo que nos rodea. Su trabajo es símbolo de compromiso, de madrugar y de una constancia admirable. Gracias a ellos, muchas personas comienzan su día informadas, entretenidas y con ese contacto humano que tanto valoramos. Porque un canillita no solo entrega un diario, entrega también una sonrisa, un buen día y un gesto que nos recuerda la importancia de las pequeñas cosas. Es por eso que en su día y siempre queremos agradecer por su esfuerzo, por ser parte de la historia cotidiana de nuestras comunidades y por mantener viva una labor que es cultura, tradición y esencia.

Rodolfo Ruarte                                                                 

Las Heras 516 S. M. de Tucumán


Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
En un clima de recuperación de la confianza, los jóvenes siguen siendo el baluarte de Milei
1

En un clima de recuperación de la confianza, los jóvenes siguen siendo el baluarte de Milei

Ya está abierto el consultorio gratuito de la UNT para que estudiantes dejen el cigarrillo y el vaper
2

Ya está abierto el consultorio gratuito de la UNT para que estudiantes dejen el cigarrillo y el vaper

Google lanza un premio millonario para creadores de cortos que usen inteligencia artificial
3

Google lanza un premio millonario para creadores de cortos que usen inteligencia artificial

Alumnos tucumanos se suben a la F1 y llegan a la final internacional de Minecraft de Globant
4

Alumnos tucumanos se "suben" a la F1 y llegan a la final internacional de Minecraft de Globant

El dolor es memoria en “22 veces Paola Tacacho”
5

El dolor es memoria en “22 veces Paola Tacacho”

Proyecciones especiales: Espacio Incaa y ciclos
6

Proyecciones especiales: Espacio Incaa y ciclos

Más Noticias
Alumnos tucumanos se suben a la F1 y llegan a la final internacional de Minecraft de Globant

Alumnos tucumanos se "suben" a la F1 y llegan a la final internacional de Minecraft de Globant

Río de Janeiro cuenta sus muertos tras la letal operación en dos favelas

Río de Janeiro cuenta sus muertos tras la letal operación en dos favelas

Ataque al Comando Vermelho: un “horrorizado” Lula convoca a sus ministros

Ataque al Comando Vermelho: un “horrorizado” Lula convoca a sus ministros

Estrenos de cine: un ángel que fracasa pese a sus buenas intenciones

Estrenos de cine: un ángel que fracasa pese a sus buenas intenciones

Efemérides del jueves 30 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

Efemérides del jueves 30 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

Proyecciones especiales: Espacio Incaa y ciclos

Proyecciones especiales: Espacio Incaa y ciclos

El dolor es memoria en “22 veces Paola Tacacho”

El dolor es memoria en “22 veces Paola Tacacho”

La historia del primer viognier tucumano que se impone en la tierra del torrontés

La historia del primer viognier tucumano que se impone en la tierra del torrontés

Comentarios