Impacto en Hollywood: condenaron a 146 años de prisión a un productor por drogar y asesinar a dos mujeres

Tras conocerse la condena, el fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, Nathan J. Hochman, destacó la importancia del fallo judicial: “Esta sentencia hace justicia, largamente esperada, a Cabrales-Arzola, Giles y a las valientes víctimas de agresión sexual que se atrevieron a denunciar”.

En la misma línea, Hochman subrayó la gravedad de los hechos: “Las víctimas no solo fueron agredidas sexualmente, sino que las vidas de Cabrales-Arzola y Giles fueron truncadas de una de las maneras más devastadoras: una agresión sexual inducida por fentanilo a manos de Pearce”.