Impacto en Hollywood: condenaron a 146 años de prisión a un productor por drogar y asesinar a dos mujeres

El productor de Hollywood David Pearce fue condenado por la Justicia de Los Ángeles a 146 años de prisión por haber drogado y asesinado a una modelo y a su amiga en 2021, tras conocerlas en una fiesta.
La sentencia fue dictada por la jueza Eleanor Hunter, integrante del Tribunal Superior de Los Ángeles, después de que Pearce fuera declarado culpable en febrero por los asesinatos de Christy Giles e Hilda Marcela Cabrales. Además, el productor fue hallado culpable de violación y otras agresiones sexuales contra otras siete mujeres entre 2007 y 2021.
Los hechos ocurrieron en 2021, cuando Giles y Cabrales conocieron a Pearce durante una fiesta en Los Ángeles. Posteriormente, se trasladaron a un departamento donde el hombre les suministró GHB, una droga frecuentemente asociada a delitos sexuales, y fentanilo.
Como consecuencia, Christy Giles murió antes de llegar al hospital, mientras que Cabrales-Arzola falleció 11 días después.
La sentencia
Tras conocerse la condena, el fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, Nathan J. Hochman, destacó la importancia del fallo judicial: “Esta sentencia hace justicia, largamente esperada, a Cabrales-Arzola, Giles y a las valientes víctimas de agresión sexual que se atrevieron a denunciar”.
En la misma línea, Hochman subrayó la gravedad de los hechos: “Las víctimas no solo fueron agredidas sexualmente, sino que las vidas de Cabrales-Arzola y Giles fueron truncadas de una de las maneras más devastadoras: una agresión sexual inducida por fentanilo a manos de Pearce”.