Ratificaron la condena al policía que usó a cuatro presos como mozos en su casamiento

La Justicia de La Pampa ratificó en las últimas horas la condena contra Cristian Martín Galván, el ex jefe de la subcomisaría de Lonquimay que en mayo de 2024 utilizó a cuatro presos como mozos y asadores en su casamiento. El caso, que generó una fuerte repercusión en la provincia, quedó ahora firme tras la decisión del Tribunal de Impugnación Penal, que rechazó todos los planteos de la defensa.