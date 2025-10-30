“Alberdi en el espejo”: la película tucumana busca financiamiento para su postproducción

Breve entrevista con Fabián Soberón

¿Cómo surgió la idea de realizar esta película? ¿De qué trata?

Empecé a escribir el guión de Alberdi en el espejo durante el rodaje de Soy Bernabé Aráoz, mi anterior película. La primera versión contaba tres historias. A medida que corregía el guión fui depurando el texto y me quedé con dos historias paralelas que tienen ecos y reflejos. La historia 1 cuenta la vida del titiritero Mario, de la pianista Juana y de un amigo, un profesor de historia llamado Facundo. En esta historia Mario sufre una transformación física y mental a la vez que un triángulo amoroso se anuncia de manera sutil. Este proceso lo empuja a Mario a convertirse en otro. La historia 2 cuenta la vida de Juan Bautista Alberdi en microescenas que retoman sucesos centrales de una existencia ajetreada: su regreso a Tucumán en 1834, el encuentro con Echeverría y Mariquita Sánchez en el salón del 37, su encuentro con Rosas en la juventud y el reencuentro en 1857 en Inglaterra, las disputas con Mitre y Sarmiento, los viajes a Europa, el amor por Rousseau y la vejez, la alucinada vejez. Toda la historia 2 está narrada en una atmósfera onírica, como si se tratara de una serie de hechos delirantes, imaginados por alguien (¿un titiritero demiurgo?) que digita la vida de los otros. Cuando terminé el guión pensé: “¿Qué Dios detrás de Dios la trama empieza?”

De alguna manera, la película está atravesada por la cuestión del deseo en tensión con la cárcel estoica de la vida entregada a las ideas. Alberdi vivió en el siglo XIX en la etapa de despegue del capitalismo. En su tiempo era lógico pensar que ese sistema económico estaba asociado al progreso y el bienestar de la humanidad. Una pregunta que disparó mi guión fue: si Alberdi viviera en el siglo XXI, ¿qué pensaría sobre el estado actual del capitalismo?



¿Cuánto cuesta realizar una película?

Los costos de una producción cinematográfica son relativos. Depende del tipo de producción y de su envergadura. En nuestro caso se trata de una película de bajo presupuesto. Contamos con un equipo de profesionales que ha puesto toda su experiencia en llevar adelante una ficción que tiene sus riesgos. La película cuenta dos historias de forma paralela. Una de las historias trabaja con el formato de la narración clásica. La segunda historia es una apuesta que tiene un elemento experimental, es un laboratorio formal, podríamos decir.



¿Tuvieron algún tipo de apoyo estatal o privado?

La película es el resultado de la unión de lo público y lo privado. El equipo en su totalidad está conformado por técnicos que se han formado en la universidad pública. Varias instituciones ligadas a la universidad pública nos han apoyado. La financiación proviene del sector privado. Contamos con el aporte económico de empresarios tucumanos que han confiado en el proyecto.



¿Cuántas personas trabajaron en la filmación?

En el piso trabajaron 12 técnicos y 15 actores. Fuera del set contamos con el apoyo y el trabajo de un grupo importante de personas.



Ya está en la etapa de postproducción... cuánta plata les falta para poder avanzar con el proyecto?

Estamos trabajando en la post producción de Alberdi en el espejo. Esta etapa implica realizar el montaje, la post producción de color y la post produccion de sonido. Necesitamos 5 millones de pesos (aproximadamente) para finalizar esta etapa.



¿Tienen una fecha estimada de estreno?

Evaluamos estrenar la película en abril de 2026.





