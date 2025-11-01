La confianza de los argentinos en el mercado laboral se mantiene estable pese a la coyuntura económica

Según el relevamiento, el 90% de los argentinos considera que podría conseguir un empleo similar al actual en los próximos seis meses, solo cuatro puntos por debajo de la última medición de 2023 (94%). No obstante, se observa un ligero aumento del temor a perder el empleo: el 12% cree que es muy probable perder su trabajo o no renovar su contrato dentro del mismo período, tres puntos más que el año pasado. A su vez, el 34% considera “probable” esa posibilidad, mientras que el 55% no teme por la estabilidad de su puesto, frente al 58% de 2023.