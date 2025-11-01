La confianza de los argentinos en el mercado laboral se mantiene estable pese a la coyuntura económica

La compañía global de talento Randstad presentó los resultados de su último Informe de Indicadores Laborales, realizado a partir de una encuesta online a 4.089 personas con y sin empleo. El estudio revela que, pese al contexto económico desafiante, la confianza de los trabajadores argentinos en el mercado laboral se mantiene relativamente estable, aunque con señales de cautela.
Según el relevamiento, el 90% de los argentinos considera que podría conseguir un empleo similar al actual en los próximos seis meses, solo cuatro puntos por debajo de la última medición de 2023 (94%). No obstante, se observa un ligero aumento del temor a perder el empleo: el 12% cree que es muy probable perder su trabajo o no renovar su contrato dentro del mismo período, tres puntos más que el año pasado. A su vez, el 34% considera “probable” esa posibilidad, mientras que el 55% no teme por la estabilidad de su puesto, frente al 58% de 2023.
“Aun en un contexto económico desafiante, el empleo pareciera mantenerse estable, sin señales visibles de deterioro. Los trabajadores argentinos mantienen niveles de confianza muy similares a los de ciclos económicos de mayor actividad”, destacó Andrea Ávila, CEO de Randstad para Argentina, Chile y Uruguay.
Satisfacción y deseo de cambio laboral
La encuesta también indagó en el nivel de satisfacción laboral. En Argentina, el 44% de los trabajadores se declara satisfecho o muy satisfecho con su empleo actual, cinco puntos por debajo del registro de 2023. En la comparación regional, Chile lidera con 55%, seguido por Uruguay (48%), mientras que Argentina ocupa el último lugar.
Como correlato del descenso en la satisfacción, creció el deseo de cambio laboral: el 86% de los argentinos afirma estar en búsqueda activa de un nuevo empleo, un salto de 24 puntos porcentuales respecto de 2023. De ese total, el 9% busca con un enfoque específico, y el 5% se mantiene atento a nuevas oportunidades.
Argentina encabeza el ranking regional de búsqueda activa (86%), seguida por Uruguay (67%) y Chile (44%). Sin embargo, la movilidad real sigue siendo limitada: solo el 19% de los argentinos y chilenos, y el 18% de los uruguayos, cambiaron efectivamente de trabajo en los últimos seis meses.
Motivos del cambio: el salario sigue siendo clave
El informe detalla que el salario y los beneficios son la principal razón para buscar un nuevo empleo para el 36% de los argentinos, el 42% de los chilenos y el 26% de los uruguayos. En segundo lugar aparecen las oportunidades de desarrollo profesional, mencionadas por el 28% de los argentinos, seguidas por el ambiente laboral agradable (9%).
Otros factores que impulsan el deseo de cambio en Argentina incluyen la seguridad laboral (8%), el equilibrio entre vida profesional y familiar (8%), el trabajo con propósito (4%), las opciones de trabajo remoto (3%), la innovación (3%), la flexibilidad (2%), el nivel de estrés manejable (0,5%) y la relación con el jefe (0,2%).
“Sin señales concretas que pongan en duda la demanda laboral, lo que manda hoy es la expectativa. La caída en la satisfacción y el incremento en la búsqueda activa reflejan que los trabajadores reevaluan constantemente sus prioridades. Más allá del salario, buscan desarrollo, bienestar y equilibrio entre la vida personal y profesional”, subrayó Ávila.
Un mercado laboral cauteloso, pero estable
El Informe de Indicadores Laborales 2025 de Randstad muestra un mercado laboral en equilibrio entre la prudencia empresarial y la confianza individual, donde los trabajadores mantienen su optimismo sobre la empleabilidad, aunque cada vez más dispuestos a cambiar de rumbo si las condiciones lo permiten.
El estudio se realizó entre el 5 de agosto y el 30 de septiembre de 2025 en Argentina, Chile y Uruguay.
Acerca de Randstad
Randstad es la compañía de talento líder a nivel global, con presencia en 39 mercados y cerca de 40.000 empleados. En 2024, ayudó a 1,7 millones de personas a encontrar trabajo y generó ingresos por más de 24.100 millones de euros. En Argentina, cuenta con 25 sucursales y más de 600 empleados que gestionan una nómina diaria de 15.000 trabajadores.