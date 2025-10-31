Secciones
EspectáculosÚLTIMAS DOS FUNCIONES

“Sweet Charity” se despide del teatro San Martín
LA COPRODUCCIÓN. Diego Rojas (diseño de sonido), Héctor Lizana (Banda Sinfónica), Jorge Barnichea (presidente de Fundae, director de comunicación), Humberto Salazar (presidente del Ente Cultural de Tucumán), Gonzalo Reynaga (director de Música y Danza del Ente), Ricardo Rojas (dirección de luces), Juan Logusso (productor ejecutivo y diseño de escenografía) y Salvador Díaz (director del teatro San Martín). LA COPRODUCCIÓN. Diego Rojas (diseño de sonido), Héctor Lizana (Banda Sinfónica), Jorge Barnichea (presidente de Fundae, director de comunicación), Humberto Salazar (presidente del Ente Cultural de Tucumán), Gonzalo Reynaga (director de Música y Danza del Ente), Ricardo Rojas (dirección de luces), Juan Logusso (productor ejecutivo y diseño de escenografía) y Salvador Díaz (director del teatro San Martín).
Hace 5 Hs

El fenómeno teatral del año vive su despedida en Tucumán. “Sweet Charity”, la coproducción del Ente Cultural de Tucumán, FUNDAE y Rojas – Tecnología para Eventos, ofrecerá sus últimas dos funciones mañana a las 21 y el domingo a las 20 en el teatro San Martín (avenida Sarmiento 601). 

Con Andrea Barbá como Charity, más de 50 artistas en escena y la Banda Sinfónica de la Provincia dirigida por Héctor Lizana, el musical cierra una gran temporada que trajo la magia de Broadway al público tucumano. 

Entradas disponibles en www.charitytucuman.com.    

Socios de Club LA GACETA tienen 2x1 en boletería, con lugares exclusivos

RESPONSABLES DE LOS SONIDOS. Fotomontaje de los miembros de la Banda Sinfónica de la Provincia, que brilla cada noche en “Sweet Charity”. RESPONSABLES DE LOS SONIDOS. Fotomontaje de los miembros de la Banda Sinfónica de la Provincia, que brilla cada noche en “Sweet Charity”.
LA PROTAGONISTA. Andrea Barbá es Charity y deja el corazón en cada función. LA PROTAGONISTA. Andrea Barbá es Charity y deja el corazón en cada función.
LA ESCENA. Charity (Andrea Barbá) y Oscar (Joel Alonso Quírico) en la “vuelta al mundo”. ¿Será el inicio de un gran amor? LA ESCENA. Charity (Andrea Barbá) y Oscar (Joel Alonso Quírico) en la “vuelta al mundo”. ¿Será el inicio de un gran amor?
