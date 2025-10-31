Halloween se celebra con música y disfraces

La fiesta de Halloween es una invitación a jugar entre disfraces y arte, con una sucesión de propuestas que suman lo lúdico como la de Ohana en Yerba Buena (avenida Aconquija 1.136), pensada en el público infantil para una salida familiar, con sorpresas, personajes terroríficos, animación, juegos y un Dj para bailar.
El Mercado Municipal de Tafí Viejo (San Martín esquina Uttinger) organiza desde las 19.30 la “Noche de Halloween en el Mercado”, transformando todo su espacio en un escenario encantado con luces, calabazas, telarañas y criaturas fantásticas, pensado como una experiencia participativa con el público y con espectáculos que combinarán humor, suspenso y sorpresas con entrada gratuita.
La agenda nocturna en la Capital empieza con una función especial de cine que organizó Zap desde las 20 en la Sociedad Sirio Libanesa (Maipú 575), donde se proyectará con acceso libre “Un hombre lobo americano en Londres”, la comedia de terror y humor negro dirigida en 1981 por John Landis y protagonizada por David Naughton, Griffin Dunne y Jenny Agutter. La historia comienza con dos estudiantes universitarios de Nueva York, David y Jack, que deciden hacer un recorrido por las ciudades más importantes de Europa; pero en medio del viaje por la campiña inglesa son atacados por un extraño animal: Jack muere y David empieza a sufrir cambios inexplicables en su cuerpo y su conducta.
Regalos y premios
El restó Boris (San Juan 1.131) programó regalos y premios a quienes vayan disfrazados desde las 20, junto con la intervención musical a cargo de los Dj’s Brian Gaon y Mati Robledo 2B2, junto a Dani Puig. Otro tanto promete Joao (General Paz 516).
En el universo del rock, una noche diferente se vivirá en Magic Music Box (José Colombres 427), con los recitales en vivo de Utópico Amanecer, Zafra y Calle Cortada, junto a fiesta de disfraces. En tanto, Distorsionados e Invierno estarán con una estética especial en La Gesta Cultural (pasaje Río de Janeiro 16). Y en Marina Alfaro 955 (zona de la plazoleta Dorrego), se anuncian los shows de Metal Pesao, Nervio y Maldita Serafina, con entrada libre de quienes vayan vestidos para la ocasión.
Ya a la medianoche, en José Cuervo (Miguel Lillo 352), Inoxidable Pasión rendirá tributo a Callejeros con entrada gratuita.