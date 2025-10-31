Halloween se celebra con música y disfraces

La agenda nocturna en la Capital empieza con una función especial de cine que organizó Zap desde las 20 en la Sociedad Sirio Libanesa (Maipú 575), donde se proyectará con acceso libre “Un hombre lobo americano en Londres”, la comedia de terror y humor negro dirigida en 1981 por John Landis y protagonizada por David Naughton, Griffin Dunne y Jenny Agutter. La historia comienza con dos estudiantes universitarios de Nueva York, David y Jack, que deciden hacer un recorrido por las ciudades más importantes de Europa; pero en medio del viaje por la campiña inglesa son atacados por un extraño animal: Jack muere y David empieza a sufrir cambios inexplicables en su cuerpo y su conducta.