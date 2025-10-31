Secciones
EspectáculosUNA NOCHE DISTINTA

Halloween se celebra con música y disfraces

Propuestas en diferentes espacios con convocatorias lúdicas. Cine en la Sirio Libanesa.

CALLE CORTADA. La banda tucumana se presentará en Magic Music Box. CALLE CORTADA. La banda tucumana se presentará en Magic Music Box.
Hace 5 Hs

La fiesta de Halloween es una invitación a jugar entre disfraces y arte, con una sucesión de propuestas que suman lo lúdico como la de Ohana en Yerba Buena (avenida Aconquija 1.136), pensada en el público infantil para una salida familiar, con sorpresas, personajes terroríficos, animación, juegos y un Dj para bailar.

El Mercado Municipal de Tafí Viejo (San Martín esquina Uttinger) organiza desde las 19.30 la “Noche de Halloween en el Mercado”, transformando todo su espacio en un escenario encantado con luces, calabazas, telarañas y criaturas fantásticas, pensado como una experiencia participativa con el público y con espectáculos que combinarán humor, suspenso y sorpresas con entrada gratuita.

La agenda nocturna en la Capital empieza con una función especial de cine que organizó Zap desde las 20 en la Sociedad Sirio Libanesa (Maipú 575), donde se proyectará con acceso libre “Un hombre lobo americano en Londres”, la comedia de terror y humor negro dirigida en 1981 por John Landis y protagonizada por David Naughton, Griffin Dunne y Jenny Agutter. La historia comienza con dos estudiantes universitarios de Nueva York, David y Jack, que deciden hacer un recorrido por las ciudades más importantes de Europa; pero en medio del viaje por la campiña inglesa son atacados por un extraño animal: Jack muere y David empieza a sufrir cambios inexplicables en su cuerpo y su conducta.

Regalos y premios

El restó Boris (San Juan 1.131) programó regalos y premios a quienes vayan disfrazados desde las 20, junto con la intervención musical a cargo de los Dj’s Brian Gaon y Mati Robledo 2B2, junto a Dani Puig. Otro tanto promete Joao (General Paz 516).

Corrientes: suspenden adopciones de gatos negros por Halloween

Corrientes: suspenden adopciones de gatos negros por Halloween

En el universo del rock, una noche diferente se vivirá en Magic Music Box (José Colombres 427), con los recitales en vivo de Utópico Amanecer, Zafra y Calle Cortada, junto a fiesta de disfraces. En tanto, Distorsionados e Invierno estarán con una estética especial en La Gesta Cultural (pasaje Río de Janeiro 16). Y en Marina Alfaro 955 (zona de la plazoleta Dorrego), se anuncian los shows de Metal Pesao, Nervio y Maldita Serafina, con entrada libre de quienes vayan vestidos para la ocasión.

Ya a la medianoche, en José Cuervo (Miguel Lillo 352), Inoxidable Pasión rendirá tributo a Callejeros con entrada gratuita.

Temas San Miguel de TucumánTafí ViejoYerba BuenaHalloweenSociedad Sirio Libanesa
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Un encuentro musical por y para Gustavo Pláate

Un encuentro musical por y para Gustavo Pláate

Lo más popular
En un clima de recuperación de la confianza, los jóvenes siguen siendo el baluarte de Milei
1

En un clima de recuperación de la confianza, los jóvenes siguen siendo el baluarte de Milei

Ya está abierto el consultorio gratuito de la UNT para que estudiantes dejen el cigarrillo y el vaper
2

Ya está abierto el consultorio gratuito de la UNT para que estudiantes dejen el cigarrillo y el vaper

Google lanza un premio millonario para creadores de cortos que usen inteligencia artificial
3

Google lanza un premio millonario para creadores de cortos que usen inteligencia artificial

Alumnos tucumanos se suben a la F1 y llegan a la final internacional de Minecraft de Globant
4

Alumnos tucumanos se "suben" a la F1 y llegan a la final internacional de Minecraft de Globant

El dolor es memoria en “22 veces Paola Tacacho”
5

El dolor es memoria en “22 veces Paola Tacacho”

Proyecciones especiales: Espacio Incaa y ciclos
6

Proyecciones especiales: Espacio Incaa y ciclos

Más Noticias
Alumnos tucumanos se suben a la F1 y llegan a la final internacional de Minecraft de Globant

Alumnos tucumanos se "suben" a la F1 y llegan a la final internacional de Minecraft de Globant

Río de Janeiro cuenta sus muertos tras la letal operación en dos favelas

Río de Janeiro cuenta sus muertos tras la letal operación en dos favelas

Ataque al Comando Vermelho: un “horrorizado” Lula convoca a sus ministros

Ataque al Comando Vermelho: un “horrorizado” Lula convoca a sus ministros

Estrenos de cine: un ángel que fracasa pese a sus buenas intenciones

Estrenos de cine: un ángel que fracasa pese a sus buenas intenciones

Efemérides del jueves 30 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

Efemérides del jueves 30 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

Proyecciones especiales: Espacio Incaa y ciclos

Proyecciones especiales: Espacio Incaa y ciclos

El dolor es memoria en “22 veces Paola Tacacho”

El dolor es memoria en “22 veces Paola Tacacho”

La historia del primer viognier tucumano que se impone en la tierra del torrontés

La historia del primer viognier tucumano que se impone en la tierra del torrontés

Comentarios