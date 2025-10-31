Paseo nocturno por museo escultórico del parque 9 de Julio

Posibilidad: se reeditará el paseo nocturno por el parque

Aquellos que no puedan asistir hoy al paseo nocturno por el museo escultórico del parque 9 de Julio, tendrán su oportunidad los próximos viernes del mes de noviembre, cuando la iniciativa se reedite para todos los que quieran disfrutar del arte bajo las estrellas. Para participar, los interesados deben inscribirse mediante el formulario digital disponible en la web del Bus Turístico. Sólo en caso de lluvia se suspende la iniciativa que lleva adelante la Dirección de Turismo municipal.



