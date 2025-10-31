Paseo nocturno por museo escultórico del parque 9 de Julio

El “Bus Turístico SMT” ofrecerá esta noche un recorrido gratuito por el museo escultórico a cielo abierto del parque 9 de Julio, una propuesta que invita a disfrutar del patrimonio artístico y urbano de la ciudad.
La salida será a las 19.30 desde la parada ubicada en Laprida primera cuadra, frente a la plaza Independencia.
Durante el recorrido, los participantes podrán conocer esculturas emplazadas en la calle Ramón Paz Posse del parque, además de deleitarse con danza contemporánea, estatuas vivientes y un concierto sinfónico a cargo del grupo musical “Damas de Bronce”, que tendrá lugar en el Reloj Floral.
La propuesta permite apreciar esculturas que forman parte del patrimonio histórico y artístico de la ciudad, adquiridas en Francia por Juan B. Terán y emplazadas en 1928 en el parque diseñado por el paisajista Carlos Thays.
Entre ellas se encuentran obras como Diana y Endimión, La Vestal, La Meditación, El Apolo de Belvedere, El Fauno Danzante, Idilio, la Venus de Milo, Alegoría del Invierno, la Venus del Baño, Laocoonte y sus hijos, Venus y Cupido, la Venus de Medici y El Galo Moribundo (también llamado El Gálata Moribundo).
Posibilidad: se reeditará el paseo nocturno por el parque
Aquellos que no puedan asistir hoy al paseo nocturno por el museo escultórico del parque 9 de Julio, tendrán su oportunidad los próximos viernes del mes de noviembre, cuando la iniciativa se reedite para todos los que quieran disfrutar del arte bajo las estrellas. Para participar, los interesados deben inscribirse mediante el formulario digital disponible en la web del Bus Turístico. Sólo en caso de lluvia se suspende la iniciativa que lleva adelante la Dirección de Turismo municipal.