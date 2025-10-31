Secciones
SociedadRECORRIDO TURÍSTICO

Paseo nocturno por museo escultórico del parque 9 de Julio

El paseo es gratuito e incluye danza contemporánea, estatuas vivientes y un concierto.

PATRIMONIO. Las esculturas embellecen el pulmón verde. PATRIMONIO. Las esculturas embellecen el pulmón verde.
Hace 5 Hs

El “Bus Turístico SMT” ofrecerá esta noche un recorrido gratuito por el museo escultórico a cielo abierto del parque 9 de Julio, una propuesta que invita a disfrutar del patrimonio artístico y urbano de la ciudad.

La salida será a las 19.30 desde la parada ubicada en Laprida primera cuadra, frente a la plaza Independencia.

Durante el recorrido, los participantes podrán conocer esculturas emplazadas en la calle Ramón Paz Posse del parque, además de deleitarse con danza contemporánea, estatuas vivientes y un concierto sinfónico a cargo del grupo musical “Damas de Bronce”, que tendrá lugar en el Reloj Floral.

La propuesta permite apreciar esculturas que forman parte del patrimonio histórico y artístico de la ciudad, adquiridas en Francia por Juan B. Terán y emplazadas en 1928 en el parque diseñado por el paisajista Carlos Thays.

Recorrido guiado por el Museo Escultórico a Cielo Abierto

Recorrido guiado por el Museo Escultórico a Cielo Abierto

Entre ellas se encuentran obras como Diana y Endimión, La Vestal, La Meditación, El Apolo de Belvedere, El Fauno Danzante, Idilio, la Venus de Milo, Alegoría del Invierno, la Venus del Baño, Laocoonte y sus hijos, Venus y Cupido, la Venus de Medici y El Galo Moribundo (también llamado El Gálata Moribundo).

Posibilidad: se reeditará el paseo nocturno por el parque

Aquellos que no puedan asistir hoy al paseo nocturno por el museo escultórico del parque 9 de Julio, tendrán su oportunidad los próximos viernes del mes de noviembre, cuando la iniciativa se reedite para todos los que quieran disfrutar del arte bajo las estrellas. Para participar, los interesados deben inscribirse mediante el formulario digital disponible en la web del Bus Turístico. Sólo en caso de lluvia se suspende la iniciativa que lleva adelante la Dirección de Turismo municipal.

Temas San Miguel de TucumánParque 9 de Julio
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El sabor de lo que se va: la “gallinita” prohibida y la nostalgia por las golosinas que marcaron generaciones

El sabor de lo que se va: la “gallinita” prohibida y la nostalgia por las golosinas que marcaron generaciones

Lo más popular
En un clima de recuperación de la confianza, los jóvenes siguen siendo el baluarte de Milei
1

En un clima de recuperación de la confianza, los jóvenes siguen siendo el baluarte de Milei

Ya está abierto el consultorio gratuito de la UNT para que estudiantes dejen el cigarrillo y el vaper
2

Ya está abierto el consultorio gratuito de la UNT para que estudiantes dejen el cigarrillo y el vaper

Google lanza un premio millonario para creadores de cortos que usen inteligencia artificial
3

Google lanza un premio millonario para creadores de cortos que usen inteligencia artificial

Alumnos tucumanos se suben a la F1 y llegan a la final internacional de Minecraft de Globant
4

Alumnos tucumanos se "suben" a la F1 y llegan a la final internacional de Minecraft de Globant

El dolor es memoria en “22 veces Paola Tacacho”
5

El dolor es memoria en “22 veces Paola Tacacho”

Proyecciones especiales: Espacio Incaa y ciclos
6

Proyecciones especiales: Espacio Incaa y ciclos

Más Noticias
Alumnos tucumanos se suben a la F1 y llegan a la final internacional de Minecraft de Globant

Alumnos tucumanos se "suben" a la F1 y llegan a la final internacional de Minecraft de Globant

Río de Janeiro cuenta sus muertos tras la letal operación en dos favelas

Río de Janeiro cuenta sus muertos tras la letal operación en dos favelas

Ataque al Comando Vermelho: un “horrorizado” Lula convoca a sus ministros

Ataque al Comando Vermelho: un “horrorizado” Lula convoca a sus ministros

Estrenos de cine: un ángel que fracasa pese a sus buenas intenciones

Estrenos de cine: un ángel que fracasa pese a sus buenas intenciones

Efemérides del jueves 30 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

Efemérides del jueves 30 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

Proyecciones especiales: Espacio Incaa y ciclos

Proyecciones especiales: Espacio Incaa y ciclos

El dolor es memoria en “22 veces Paola Tacacho”

El dolor es memoria en “22 veces Paola Tacacho”

La historia del primer viognier tucumano que se impone en la tierra del torrontés

La historia del primer viognier tucumano que se impone en la tierra del torrontés

Comentarios