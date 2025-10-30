Graneros goleó y se metió en la semifinal del Anual de la Liga

En cambio, Graneros mostró una contundencia admirable. Benjamín Ruiz Rodríguez abrió el marcador tras capturar un rebote dentro del área, luego de una tapada del arquero visitante. Minutos más tarde, el propio Ruiz Rodríguez recibió una falta que derivó en un penal -discutido por los jugadores de Unión- que Jonathan Sandoval transformó en el 2 a 0. Y cuando moría el primer tiempo, Alexis Mercado, con un remate preciso al palo derecho, selló el 3 a 0 que prácticamente definió la historia.