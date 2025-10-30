Graneros goleó y se metió en la semifinal del Anual de la Liga

Graneros necesitó apenas un tiempo para sellar su clasificación a la semifinal del Torneo Anual de la Liga Tucumana de Fútbol. El “Cocodrilo” goleó 4 a 0 a Unión del Norte y se metió entre los cuatro mejores del certamen, donde enfrentará a Tucumán Central, posiblemente el próximo miércoles.
El equipo conducido por Mario Suárez fue letal en los primeros 45 minutos, etapa en la que aprovechó al máximo cada situación que tuvo ante un rival que, pese a dominar la pelota, careció de profundidad. Unión del Norte manejó la posesión de la pelota, pero nunca pudo inquietar al arquero Pablo Lencina durante la primera parte.
Contundencia
En cambio, Graneros mostró una contundencia admirable. Benjamín Ruiz Rodríguez abrió el marcador tras capturar un rebote dentro del área, luego de una tapada del arquero visitante. Minutos más tarde, el propio Ruiz Rodríguez recibió una falta que derivó en un penal -discutido por los jugadores de Unión- que Jonathan Sandoval transformó en el 2 a 0. Y cuando moría el primer tiempo, Alexis Mercado, con un remate preciso al palo derecho, selló el 3 a 0 que prácticamente definió la historia.
El complemento tuvo otro ritmo. Unión del Norte intentó reaccionar, incluso le anularon un gol a Iván Navarro por posición adelantada, pero no logró quebrar la solidez del conjunto local. Graneros, en cambio, esperó con orden y apostó al contragolpe. En una de esas réplicas, el ingresado Matías López quedó habilitado desde la mitad de la cancha y definió con categoría para establecer el 4 a 0 final.
El equipo de Burruyacu sólo pudo generar peligro con un tiro libre de Rodrigo Serrano que Lencina envió al córner, en lo que fue su única intervención de riesgo.
En la otra llave, Concepción FC y Bella Vista se medirán este domingo en la cancha de San Martín, en busca del otro boleto a la final.
Por otra parte, hoy desde las 16.30, en la cancha de Tucumán Central, se conocerá al primer ascendido: Ñuñorco y Los Independientes de Tafí Viejo definirán el pasaje, y en caso de empate, habrá penales.