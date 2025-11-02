Adiós a las remeras oversize: esta es la prenda que promete ser tendencia en 2026

La era de las remeras oversize parece llegar a su fin. Después de varias temporadas marcadas por las siluetas amplias y relajadas, el verano 2026 propone una renovación inspirada en esa tendencia, pero con un giro más moderno y equilibrado: las musculosas boxy fit. Esta prenda, que ya conquista las vidrieras y los looks de las calles, promete convertirse en el nuevo infaltable del guardarropa estival.
El estilo boxy fit toma lo mejor de la comodidad del oversize, pero con un diseño más estructurado y limpio. Se trata de una musculosa de corte cuadrado, con una silueta recta que se ajusta al torso y deja ver parte del abdomen. A diferencia de las prendas holgadas, no busca ocultar el cuerpo, sino resaltar la forma con equilibrio y estructura.
Confeccionadas en materiales livianos como el algodón, las boxy fit son ideales para los días calurosos. Además, su paleta de colores es amplísima: desde neutros como blanco, beige, gris o negro, hasta tonos vibrantes como coral, verde lima o azul, perfectos para quienes buscan un toque más audaz.
Cómo llevar las boxy fit este verano
Una de las grandes ventajas de esta prenda es su versatilidad. Puede adaptarse tanto a un look urbano y relajado como a una opción más elegante:
- Para un outfit casual, combiná la musculosa con jeans, shorts o bermudas.
- Para un look más formal, queda perfecta con polleras midi o pantalones sastreros.
Si estás dando tus primeros pasos en la tendencia, elegí tonos neutros: son fáciles de combinar y funcionan bien en cualquier ocasión.
Para quienes buscan destacar, los colores fuertes o los estampados son la opción ideal.
El secreto para lograr un conjunto equilibrado está en las proporciones: al tener un corte estructurado, las boxy fit lucen mejor con prendas de tiro alto o líneas rectas, que compensen la forma cuadrada del top.
Cómodas, frescas y con una estética contemporánea, las musculosas boxy fit confirman que la moda de este verano apuesta por la simpleza con carácter, un estilo que combina libertad y elegancia en partes iguales.