Adiós a las remeras oversize: esta es la prenda que promete ser tendencia en 2026

La era de las remeras oversize parece llegar a su fin. Después de varias temporadas marcadas por las siluetas amplias y relajadas, el verano 2026 propone una renovación inspirada en esa tendencia, pero con un giro más moderno y equilibrado: las musculosas boxy fit. Esta prenda, que ya conquista las vidrieras y los looks de las calles, promete convertirse en el nuevo infaltable del guardarropa estival.