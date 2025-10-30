Secciones
Corrientes: suspenden adopciones de gatos negros por Halloween

La medida, tomada por rescatistas, también incluye a perros, tanto blancos como negros. Desde MAPAC advirtieron que existen hasta "criaderos". "Si no los encuentran en adopción los salen a buscar", alertaron desde otra fundación.

Hace 1 Hs

Distintas proteccionistas y fundaciones que se dedican a cuidar y dar en adopción mascotas en Corrientes alertaron sobre los riesgos que corren perros y gatos de color blanco y negro. Aseguran que en la ciudad se practican rituales en los que se sacrifican animales en consonancia con Halloween o el Día de los Fieles Difuntos.

Desde las organizaciones advierten que los interesados en adquirir animales de estas características para estas fechas son específicamente para su sacrificio.

La fundación Red de Rescatistas de Animales de la Ciudad de Corrientes dan cuenta de esta versión que circula a vox populi en Capital. "Hay gente que busca gatos negros y blancos, en primer lugar. Si no los obtiene va por perros de esos mismos colores", comentaron a diario época. A la vez, aseguraron que siempre para el 31 de octubre aparecen personas que solicitan adoptar estas mascotas sobre todo por grupos de Facebook.

En su caso particular decidieron suspender las adopciones de animales con estas características hasta el 5 de noviembre. "Los vecinos deben cuidar a sus animales porque en caso de no encontrarlos en adopción van a ir a buscarlos por los barrios", remarcaron.

Quien se sumó a la confirmación de esta leyenda urbana fue la reconocida rescatista Isabel Cocomarola. "No solo los piden en adopción, sino que también existen lugares donde los crían. Recientemente desbarataron un sitio dedicado a las peleas de gallos, en ese lugar había un criadero", lanzó la referente del Movimiento Argentino de Protección Animal Corrientes (MAPAC).

Cocomarola remarcó que las precauciones sobre este tipo de mascotas se extiende a todo el año. "Para Halloween los rescatistas no dan en adopción y también se tiene cuidado los días siete de cada mes", amplió el contexto.

"Durante octubre y noviembre tratamos de no dar en adopción gatos negros", agregaron del grupo Patitas Callejeras. A la vez, coincidieron con la líder de MAPAC: "Los riesgos existen todo el año y ya llegan a gatos de todos los colores".

Por estos motivos, el grupo realiza una investigación previa antes de dar en adopción un felino con estas características. "Si son creyentes de algunas religiones que hacen rituales no se los entregamos", dijeron.

Cocomarola señaló a cultos como umbanda o kimbanda responsables de estos sacrificios. "En Argentina existe la libertad de culto, pero cuando esta libertad viola el Código Penal estamos hablando de otra cosa", remarcó e instó a los legisladores a abordar esta problemática con leyes.

Por su lado, la Red de Rescatistas se encuentra organizando una campaña de difusión sobre esta problemática. "Estamos trabajando en panfletos para difundirlos por las redes. Queremos poner al tanto a la gente que no debe dejar salir a sus mascotas en estas fechas", puntualizaron.

De esta forma, la problemática se está "institucionalizando" y cada vez más fundaciones, en colaboración con medios de comunicación, alertan sobre los riesgos para las mascotas. Lo que era un mito o una leyenda urbana está lejos de serlo. Lamentablemente, estos "michis" ya eran perseguidos en la Edad Media cuando comenzaron a asociarlos con la brujería y la mala suerte. Y sus dueños también sufren las consecuencias: viven estresados en esta época del año.

¿Qué se puede hacer?

El color negro se relaciona con el ocultismo, la magia negra y la oscuridad. Existe un mito que considera que los gatos negros son animales espirituales y se los asocia con la reencarnación de espíritus.

Los antiguos celtas creían que eran la forma felina que adoptaban los demonios y durante la Edad Media fueron perseguidos por creer que eran brujas reencarnadas.

"Si saben de algún animal que corra peligro por estas prácticas o de algún caso de maltrato, se puede llamar a la Policía (911) o avisar a algún grupo de rescate", comentaron desde el grupo Patitas Callejeras.

