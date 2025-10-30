Santiago del Estero: escondió más de 5 kilos de cocaína dentro de dos gatos hidráulicos

Durante el control, los uniformados detectaron que el vehículo trasladaba dos crickets hidráulicos tipo “botella”, herramientas comúnmente utilizadas para levantar automóviles. La autorización del Juzgado Federal Nº 2 permitió una inspección más detallada, que reveló algo inusual: dentro de los crickets se encontraba una sustancia blancuzca compactada.

Las pruebas de campo confirmaron que se trataba de cocaína, con un peso total de 5 kilos 815 gramos.

Ante el hallazgo, el magistrado interviniente ordenó el secuestro del estupefaciente y de todos los elementos de interés para la causa, además de la detención del conductor del rodado.