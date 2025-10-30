Cumbre en Casa Rosada: Javier Milei recibe a los gobernadores para buscar acuerdos y avanzar con las reformas

El presidente de la Nación, Javier Milei, encabeza esta tarde una reunión con un amplio grupo de goberadores en Casa Rosada con el objetivo de buscar apoyo para el Presupuesto 2026, que se tratará en las próximas semanas en el Congreso, y otras reformas que impulsa la administración libertaria.
En total, participan unos 20 referentes provinciales, entre gobernadores y vicegobernadores, en una convocatoria que refleja la contundente victoria del oficialismo, la cual relegó al proyecto de Provincias Unidas -que agrupaba a varios mandatarios presentes- al tercer lugar. El único ausente destacado es el bonaerense Axel Kicillof, quien no fue invitado al encuentro por decisión del Ejecutivo nacional.
Entre los funcionarios nacionales presentes se encuentran la secretaria general de Presidencia, Karina Milei; el portavoz Manuel Adorni; el asesor Santiago Caputo y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem.
Según detallaron desde la Casa Rosada, se trata de un encuentro “generalista” y de “consenso”, destinada a acercar posiciones con los mandatarios provinciales. Sin embargo, reconocieron que el apoyo al Presupuesto 2026 fue el eje central de la conversación.
El objetivo del Gobierno es obtener un primer compromiso para avanzar con el proyecto que actualmente se debate en la Cámara baja. Además, se abrió la posibilidad de dialogar sobre las reformas de segunda generación, entre ellas la reforma laboral, considerada la prioridad de la administración libertaria.
La convocatoria de Milei a los gobernadores firmantes del Pacto de Mayo tuvo una amplia aceptación, con 20 confirmaciones. No tuvieron representación las provincias de Buenos Aires (Axel Kicillof), La Rioja (Ricardo Quintela), Tierra del Fuego (Gustavo Melella) y Formosa (Gildo Insfrán).
Reunión clave: ¿qué gobernadores participan de la reunión con Milei?
Entre los asistentes estan Carlos Sadir (Jujuy); Jorge Macri (Ciudad de Buenos Aires); Maximiliano Pullaro (Santa Fe); Rogelio Frigerio (Entre Ríos); Hebe Casado (vicegobernadora de Mendoza, en reemplazo de Alfredo Cornejo, de viaje en Francia); Ignacio Torres (Chubut); Raúl Jalil (Catamarca); Osvaldo Jaldo (Tucumán); Hugo Passalacqua (Misiones); y Zulema Reina (vicegobernadora de Neuquén, por viaje de Rolando Figueroa a Brasil).
También participan Claudio Poggi (San Luis); Alberto Weretilneck (Río Negro); Gustavo Sáenz (Salta); Marcelo Orrego (San Juan); Leandro Zdero (Chaco); Martín Llaryora (Córdoba); Gustavo Valdés (Corrientes); Gerardo Zamora (Santiago del Estero); Sergio Ziliotto (La Pampa) y Claudio Vidal (Santa Cruz).