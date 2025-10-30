Cumbre en Casa Rosada: Javier Milei recibe a los gobernadores para buscar acuerdos y avanzar con las reformas

En total, participan unos 20 referentes provinciales, entre gobernadores y vicegobernadores, en una convocatoria que refleja la contundente victoria del oficialismo, la cual relegó al proyecto de Provincias Unidas -que agrupaba a varios mandatarios presentes- al tercer lugar. El único ausente destacado es el bonaerense Axel Kicillof, quien no fue invitado al encuentro por decisión del Ejecutivo nacional.