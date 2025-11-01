El protagonismo de la comida en las reuniones sociales tiene un origen ancestral

En la actualidad, si las mesas en las reuniones sociales muestran una exhuberancia de platos ricos y variados es una señal biológica desarrollada hace millones de años. A diferencia de antes, en la actualidad hay seguridad y recursos para los banquetes. En las sociedades antiguas, no existían métodos de conservación duraderos, cuando se obtenía un excedente de alimentos se hacían festines comunitarios. Ese remanente no se echaba a perder, entonces, y por otro lado, el anfitrión no solo ganaba estatus, sino que también creaba una deuda social con sus invitados.