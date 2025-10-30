Dólar hoy: el oficial registró un incremento de $5 y terminó a $1.465 para la venta en el Banco Nación

La volatilidad cambiaria volvió a hacerse sentir este jueves en la city tucumana. El dólar oficial registró una suba de $5, y cerró a $1.415 para la compra y $1.465 para la venta en las pantallas del Banco Nación (BNA).
En tanto, el dólar mayorista avanzó dos unidades, ubicándose en $1.438 para la venta, en una rueda con un volumen operado muy reducido en el segmento de contado, que totalizó apenas U$S259,4 millones.
Los dólares financieros operaron a la baja. El MEP anotó retrocedió 0,8% y terminó a $1.463,88. Mientras que el Contado con Liquidación (CCL) cedió apenas 0,1% y cerró a $1.485,47.
En tanto, el dólar "blue" anotó una baja de $10 al finalizar a $1.455 para la venta y a $1.435 para la compra.
Bessent elogió a Milei tras las elecciones y anticipó un fuerte respaldo del mercado
El secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, felicitó al presidente Javier Milei por el desempeño de su partido en las recientes elecciones legislativas y expresó confianza en el apoyo del mercado a las necesidades financieras de Argentina.
Bessent destacó que el "mensaje de libertad económica" de Milei, junto con el liderazgo de Donald Trump, "resuenan en todo el hemisferio occidental y marcan la pauta en América Latina". Estas declaraciones se produjeron tras el resultado favorable al oficialismo en las elecciones legislativas.
“Me alegró especialmente saber que los jóvenes y los sectores más pobres de la población argentina votaron de forma abrumadora por el presidente Milei. Saben que esta es la última oportunidad de la Argentina para superar décadas de mala gestión económica”, escribió Bessent en su cuenta de X.
En su mensaje, publicado en la plataforma X, Bessent señaló haber conversado con Milei para felicitarlo por la "histórica victoria" de La Libertad Avanza. También hizo referencia al apoyo recibido por Milei entre los jóvenes y los sectores más pobres de la población, al sugerir que ven en su Gobierno una oportunidad para superar la "mala gestión económica" de décadas pasadas.
“La política de paz y fortalecimiento económico de Trump va a transformar América Latina. Espero volver a visitar la Argentina muy pronto”, remarcó.