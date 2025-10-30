En la ciudad, la Municipalidad diagramó una completa agenda de entretenimientos

12.30: En el Teatro Municipal Rosita Ávila ubicado en Las Piedras 1550 se realizarán audiciones para integrar el proyecto federal y profesional “La Máquina Argentina de Danzas”, con la participación de Ricky Pashkus, reconocido coreógrafo, docente y director de teatro musical. Pueden participar bailarines y bailarinas con nivel avanzado en jazz, teatro musical y danzas populares en todas sus expresiones, que tengan 18 años de edad cumplidos al 1 de marzo de 2026. Se recomienda presentarse con ropa cómoda de danza y, si se dispone, zapatos de jazz. Los preseleccionados serán convocados para participar de una audición en febrero o marzo del próximo año en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los integrantes del proyecto seleccionados tendrán un contrato de trabajo por un año a partir de marzo de 2026. El link de inscripción para audicionar es el siguiente: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQM_SqGV-Ysn9rZFjRGO0OuFcm4RO3BtdlWtwAExQyeA7mew/viewform?usp=sharing&ouid=106833872782433509196