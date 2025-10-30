La Libertad Avanza presentará los ejes de su plan político para Tucumán

El espacio libertario obtuvo el 35% de los votos en los comicios del pasado 26 de octubre. Las iniciativas del partido de Javier Milei apuntan en cambios del régimen tributario, la reforma del Estado, la reducción de las funciones administrativas en el Estado, la reestructuración de los órganos de gobierno y modificaciones en materia de seguridad, salud y educación.