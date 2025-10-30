La Libertad Avanza presentará los ejes de su plan político para Tucumán

Tras el resultado electoral de La Libertad Avanza (LLA) en Tucumán, Lisandro Catalán presentará este viernes el proyecto partidario para 2027. El ministro del Interior nacional estará acompañado por los políticos locales Federico Pelli, Soledad Molinuevo, Gerardo Huesen y Manuel Guisone.
Los referentes libertarios explicarán las ideas de gestión que “tiene LLA para Tucumán” en la sede local de calle San Juan 1035, en la capital, desde las 11.30.
El espacio libertario obtuvo el 35% de los votos en los comicios del pasado 26 de octubre. Las iniciativas del partido de Javier Milei apuntan en cambios del régimen tributario, la reforma del Estado, la reducción de las funciones administrativas en el Estado, la reestructuración de los órganos de gobierno y modificaciones en materia de seguridad, salud y educación.
“Estos son los principales ejes que el partido violeta tiene en mente para enderezar Tucumán”, indicaron en la LLA en un comunicado.