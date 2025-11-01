La efímera satisfacción de comer algo dulce ante la tristeza debe estar bajo la lupa

Se puede diferenciar algunos aspectos:

- Antes de comer, hay que detenerse y preguntarse: "¿Tengo hambre física o es un impulso emocional?" Las señales físicas como sentir el estómago vacío o sus ruidos, en lugar de un antojo repentino de un alimento específico.



- Hay que eliminar las distracciones como el uso del celular o la televisión). Saborear, oler y masticar cada bocado lentamente. Esto permite que el cuerpo tenga tiempo para enviar la señal de saciedad al cerebro, evitando el exceso.



- Los cinco sentidos deben estar al servicio al comer. El color y la textura de la comida, escuchar el sonido al masticar, ayuda a estar en el momento presente en lugar de usar la comida para evadir el sentimiento de tristeza.