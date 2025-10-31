¿Tenés planes para Halloween? En Tucumán habrá premios en dólares, idiomas, deporte y más

El clásico boliche Diva! (Virgen de la Merced 1.320) también se suma a la agenda con su evento “Dulce o Truco” el sábado 1 de noviembre. La fiesta contará con tres pistas: una al aire libre con tech house y house a cargo de DJ Maxi Hol; una principal con DJ Sultane y Gabii Bazán, y otra dedicada al cachengue. Los disfrazados ingresarán gratis hasta la 1.30 AM. Habrá un premio de U$S 300 al mejor disfraz y chupetines para todos.