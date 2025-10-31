¿Tenés planes para Halloween? En Tucumán habrá premios en dólares, idiomas, deporte y más

Con la llegada de Halloween, Tucumán se llena de calabazas, luces, máscaras, trajes de personajes como Drácula y música. Este año, las actividades no se limitan a los bares: habrá opciones para quienes buscan moverse, bailar o simplemente divertirse con amigos. Desde Yerba Buena hasta Famaillá, distintos espacios ofrecerán alternativas para celebrar el fin de semana más escalofriante del año.
“Extremo Halloween”: deporte y disfraces bajo la luna
El sábado 2 de noviembre se realizará “Extremo Halloween”, un acontecimiento de trail running nocturno organizado por Extremo Tucumán en Yerba Buena. La largada está programada a las 20.30 horas desde Hills (Aeroclub) y las inscripciones permanecerán abiertas hasta el mismo día a las 12 horas. Los asistentes podrán optar por una modalidad competitiva o participativa, y el evento incluirá puestos de asistencia, control y una fiesta posterior con DJ y luces. Habrá medallas Finisher, trofeos y premios para los mejores disfraces, además de bebidas incluidas en la inscripción.
Mundo Lingo: idiomas y música
El clásico encuentro de intercambio cultural Mundo Lingo también tendrá su edición especial de Halloween. Será el sábado 2 de noviembre a las 22 horas en Tree Bar (Virgen de la Merced 435), con música internacional, DJ y disfraces opcionales. La actividad busca reunir a tucumanos y extranjeros en un espacio de conversación en distintos idiomas. Habitualmente, Mundo Lingo se realiza los jueves en Woot (Monteagudo al 784), pero por única vez mudará su sede para esta edición temática.
Zona Zombie: arte y terror en el centro tucumano
A pocas cuadras, ese mismo sábado, se desarrollará Zona Zombie, un festival artístico de terror con sede en Virgen de la Merced 1.320 desde las 19 horas. El evento combinará música, intervenciones visuales y performances temáticas: es una opción pensada para quienes prefieren una alternativa más cultural.
FDD Tucumán: la fiesta de disfraces más grande
Para quienes prefieren un formato masivo, llega FDD Tucumán, que se presenta como la fiesta de disfraces más grande de la provincia. El encuentro será el sábado 1 de noviembre a las 23:55 horas en Finca Nápoles (Famaillá), con entradas desde $ 15.000. El evento promete una producción a gran escala con convocatoria en la región.
Música en directo en Magic: una noche de rock y rituales
Este viernes 31 de octubre será el turno de Magic Music Box (José Colombres 427) y de su fiesta titulada “El ritual está completo”. El line up incluye a Utópico Amanecer, Zafra y Calle Cortada, banda tucumana que viene de presentarse en el Festival Fogonazo. Las entradas están disponibles a $ 7.000 por Passline.
Premios en dólares para el mejor disfraz
Diva! Mother House: tres pistas y entrada gratis para disfrazados
El clásico boliche Diva! (Virgen de la Merced 1.320) también se suma a la agenda con su evento “Dulce o Truco” el sábado 1 de noviembre. La fiesta contará con tres pistas: una al aire libre con tech house y house a cargo de DJ Maxi Hol; una principal con DJ Sultane y Gabii Bazán, y otra dedicada al cachengue. Los disfrazados ingresarán gratis hasta la 1.30 AM. Habrá un premio de U$S 300 al mejor disfraz y chupetines para todos.
Bailunga: disfraces, premios y música urbana
Otra propuesta popular será Bailunga. Su propuesta se desarrollará el sábado 1 de noviembre desde las 23.30 horas en Jazmín de Luna (Mendoza 874), en San Miguel de Tucumán. Habrá U$S 200 en premios al mejor disfraz, distintas tandas de entradas (desde $ 8.000) y una versión con barra libre durante toda la noche.
La celebración de Halloween, cada vez más arraigada entre las nuevas generaciones, se consolida como una oportunidad para el encuentro, la música y la creatividad. Desde alternativas deportivas y culturales hasta las fiestas electrónicas más convocantes, el fin de semana ofrecerá oportunidades para todos los gustos de evocar la creencia de origen celta.