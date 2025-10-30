Una mujer de 80 años que viajaba en un crucero fue abandonada por error en una isla desierta y murió

Una mujer de 80 años fue hallada muerta en una remota isla de la Gran Barrera de Coral, en Australia, después de que el crucero en el que viajaba la dejara atrás por error. La desaparición de la anciana fue reportada a última hora del sábado a la Autoridad Australiana de Seguridad Marítima (AMSA), y su cuerpo fue encontrado horas más tarde, en una escena que las autoridades calificaron como “trágica”.