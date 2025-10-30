Una mujer de 80 años que viajaba en un crucero fue abandonada por error en una isla desierta y murió

Una mujer de 80 años fue hallada muerta en una remota isla de la Gran Barrera de Coral, en Australia, después de que el crucero en el que viajaba la dejara atrás por error. La desaparición de la anciana fue reportada a última hora del sábado a la Autoridad Australiana de Seguridad Marítima (AMSA), y su cuerpo fue encontrado horas más tarde, en una escena que las autoridades calificaron como “trágica”.
El director ejecutivo de Coral Expeditions, la empresa responsable del viaje, Mark Fifield, confirmó la muerte de la pasajera, quien formaba parte de una excursión del crucero Coral Adventurer en Lizard Island, una isla deshabitada del noreste australiano. “Se notificó la ausencia a las autoridades y se inició una búsqueda por tierra y mar”, explicó Fifield al medio australiano ABC.
Según las primeras informaciones, la mujer había estado realizando una caminata junto a otros viajeros, pero se habría separado del grupo para descansar. El barco zarpó al atardecer, sin advertir su falta, y recién varias horas después la tripulación notó su ausencia. Entonces, el Coral Adventurer regresó a la isla, pero ya era demasiado tarde: un operativo de búsqueda localizó el cuerpo de la anciana a la mañana siguiente.
El viaje formaba parte de un crucero de lujo de 60 días alrededor de Australia, cuyos boletos cuestan decenas de miles de dólares, según informó la BBC. La excursión a Lizard Island era apenas la primera parada de la travesía.
La AMSA confirmó que abrió una investigación para determinar cómo fue posible que el crucero abandonara la isla sin percatarse de la ausencia de una pasajera. Las autoridades marítimas australianas anunciaron que se reunirán con la tripulación del barco a finales de esta semana para esclarecer los hechos.
Mientras tanto, el caso ha generado conmoción y debate sobre los protocolos de seguridad en los cruceros turísticos, especialmente en rutas remotas como las de la Gran Barrera de Coral, donde el entorno natural puede volverse letal en cuestión de horas.