Secciones
Mundo

Una mujer de 80 años que viajaba en un crucero fue abandonada por error en una isla desierta y murió

La pasajera participaba en un exclusivo crucero de 60 días alrededor de Australia. Las autoridades investigan cómo el barco zarpó sin advertir su ausencia.

Una mujer de 80 años que viajaba en un crucero fue abandonada por error en una isla desierta y murió
Hace 1 Hs

Una mujer de 80 años fue hallada muerta en una remota isla de la Gran Barrera de Coral, en Australia, después de que el crucero en el que viajaba la dejara atrás por error. La desaparición de la anciana fue reportada a última hora del sábado a la Autoridad Australiana de Seguridad Marítima (AMSA), y su cuerpo fue encontrado horas más tarde, en una escena que las autoridades calificaron como “trágica”.

El director ejecutivo de Coral Expeditions, la empresa responsable del viaje, Mark Fifield, confirmó la muerte de la pasajera, quien formaba parte de una excursión del crucero Coral Adventurer en Lizard Island, una isla deshabitada del noreste australiano. “Se notificó la ausencia a las autoridades y se inició una búsqueda por tierra y mar”, explicó Fifield al medio australiano ABC.

Según las primeras informaciones, la mujer había estado realizando una caminata junto a otros viajeros, pero se habría separado del grupo para descansar. El barco zarpó al atardecer, sin advertir su falta, y recién varias horas después la tripulación notó su ausencia. Entonces, el Coral Adventurer regresó a la isla, pero ya era demasiado tarde: un operativo de búsqueda localizó el cuerpo de la anciana a la mañana siguiente.

El viaje formaba parte de un crucero de lujo de 60 días alrededor de Australia, cuyos boletos cuestan decenas de miles de dólares, según informó la BBC. La excursión a Lizard Island era apenas la primera parada de la travesía.

La AMSA confirmó que abrió una investigación para determinar cómo fue posible que el crucero abandonara la isla sin percatarse de la ausencia de una pasajera. Las autoridades marítimas australianas anunciaron que se reunirán con la tripulación del barco a finales de esta semana para esclarecer los hechos.

Mientras tanto, el caso ha generado conmoción y debate sobre los protocolos de seguridad en los cruceros turísticos, especialmente en rutas remotas como las de la Gran Barrera de Coral, donde el entorno natural puede volverse letal en cuestión de horas.

Temas Australia
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Las elecciones en Tucumán: falta traducir la gestión de Chahla en votos, según Acevedo
1

Las elecciones en Tucumán: falta traducir la gestión de Chahla en votos, según Acevedo

No mires para arriba, ni demasiado a las mujeres
2

No mires para arriba, ni demasiado a las mujeres

Terror en Río de Janeiro: ¿Cuáles son los vínculos del Comando Vermelho en el NOA?
3

Terror en Río de Janeiro: ¿Cuáles son los vínculos del Comando Vermelho en el NOA?

El tiempo en Tucumán: el cielo podría despejarse por la tarde y despedir el frío por unos días
4

El tiempo en Tucumán: el cielo podría despejarse por la tarde y despedir el frío por unos días

Fue acosada y se dio por despedida: la víctima trabajaba como empleada en una casa de familia
5

Fue acosada y se dio por despedida: la víctima trabajaba como empleada en una casa de familia

Reforma laboral: ¿qué pasará con los salarios?
6

Reforma laboral: ¿qué pasará con los salarios?

Más Noticias
Muere a los 26 años una figura del vóley tras recibir una descarga eléctrica

Muere a los 26 años una figura del vóley tras recibir una descarga eléctrica

Aparecen perros azules en Chernóbil y los científicos están desconcertados: “No eran así la semana pasada”

Aparecen perros azules en Chernóbil y los científicos están desconcertados: “No eran así la semana pasada”

Terror en Río de Janeiro: ¿Cuáles son los vínculos del Comando Vermelho en el NOA?

Terror en Río de Janeiro: ¿Cuáles son los vínculos del Comando Vermelho en el NOA?

El tiempo en Tucumán: el cielo podría despejarse por la tarde y despedir el frío por unos días

El tiempo en Tucumán: el cielo podría despejarse por la tarde y despedir el frío por unos días

Las elecciones en Tucumán: falta traducir la gestión de Chahla en votos, según Acevedo

Las elecciones en Tucumán: falta traducir la gestión de Chahla en votos, según Acevedo

Fue acosada y se dio por despedida: la víctima trabajaba como empleada en una casa de familia

Fue acosada y se dio por despedida: la víctima trabajaba como empleada en una casa de familia

No mires para arriba, ni demasiado a las mujeres

No mires para arriba, ni demasiado a las mujeres

Río de Janeiro cuenta sus muertos tras la letal operación en dos favelas

Río de Janeiro cuenta sus muertos tras la letal operación en dos favelas

Comentarios