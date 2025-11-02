Cómo abrirán los cementerios por el Día de los Fieles Difuntos

El Cementerio Jardín Norte –Eduardo Wilde 300– abrirá el sábado a las 18 y el domingo a las 9. El Cementerio del Oeste –Asunción 150– abrirá el domingo a las 11 y el Cementerio Norte –Juan B. Justo y México– desde las 12 hasta las 17. Los días previos y posteriores a este fin de semana, atenderán en horarios habituales de 8 a 12 y de 15 a 18.