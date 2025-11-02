Cómo abrirán los cementerios por el Día de los Fieles Difuntos

El fin de semana cientos de tucumanos recordarán y homenajearán a sus seres queridos fallecidos. El sábado se conmemora el Día de Todos los Santos y, el domingo, el Día de los Fieles Difuntos. Por eso los cementerios municipales ya publicaron cómo trabajarán durante estas jornadas.
Las tres necrópolis de San Miguel de Tucumán tendrán horario extraordinarios y también misas especiales para que los vecinos puedan honrar la memoria de sus seres queridos. Se trata de los cementerios del Norte, del Oeste y Jardín Norte.
Atención de los cementerios el Día de los Fieles Difuntos
El Cementerio Jardín Norte –Eduardo Wilde 300– abrirá el sábado a las 18 y el domingo a las 9. El Cementerio del Oeste –Asunción 150– abrirá el domingo a las 11 y el Cementerio Norte –Juan B. Justo y México– desde las 12 hasta las 17. Los días previos y posteriores a este fin de semana, atenderán en horarios habituales de 8 a 12 y de 15 a 18.
Ferias gourmet y ferias artesanales
Parque El Provincial
Feria de Emprendedores: el sábado 1 y domingo 2 de noviembre, de 17 a 23, en el predio Polo Gastronómico ubicado en avenida Roca y Chacabuco, se podrán adquirir productos de diseño, indumentaria, decoración y más.
Paseo Gastronómico: el sábado 1 y domingo 2 de noviembre, de 18 a 0, en el predio de avenida Roca y 9 de Julio, los visitantes podrán disfrutar de una variada oferta culinaria elaborada por cocineros y emprendedores locales.
Parque Avellaneda
Feria Gourmet: el sábado 1 y domingo 2 de noviembre, de 18 a 0, sobre calle Asunción, los puestos ofrecerán comidas regionales, postres y bebidas en un entorno ideal para compartir con amigos y familia.
Feria de Artesanos: el sábado 1 y domingo 2 de noviembre, de 17 a 23, sobre avenida Mate de Luna, caminería central y Plaza de la Fundación, se podrá adquirir piezas hechas a mano en metales, cerámica, tejidos y madera, entre otros materiales.
Parque Quinto Centenario
Feria Parque Quinto Centenario: el domingo 2 de noviembre, de 17 a 22, en avenida Belgrano 4200, participarán emprendedores, artesanos y propuestas gastronómicas locales.
Manantial Sur
Feria Barrio Manantial Sur 2500 Viviendas: el sábado 1 y domingo 2 de noviembre, de 18 a 23, sobre avenida Palavecino, entre Constitución y Pueyrredón, se instalarán stands de gastronomía, artesanías y emprendimientos familiares.