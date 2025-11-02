Secciones
Cómo abrirán los cementerios por el Día de los Fieles Difuntos

Además de atención especial en las necrópolis, habrá misas extraoirdinarias.

Hace 1 Hs

El fin de semana cientos de tucumanos recordarán y homenajearán a sus seres queridos fallecidos. El sábado se conmemora el Día de Todos los Santos y, el domingo, el Día de los Fieles Difuntos. Por eso los cementerios municipales ya publicaron cómo trabajarán durante estas jornadas.

Samhain: la celebración celta que se convirtió en Halloween

Las tres necrópolis de San Miguel de Tucumán tendrán horario extraordinarios y también misas especiales para que los vecinos puedan honrar la memoria de sus seres queridos. Se trata de los cementerios del Norte, del Oeste y Jardín Norte.

Atención de los cementerios el Día de los Fieles Difuntos

El Cementerio Jardín Norte –Eduardo Wilde 300– abrirá el sábado a las 18 y el domingo a las 9. El Cementerio del Oeste –Asunción 150– abrirá el domingo a las 11  y el Cementerio Norte –Juan B. Justo y México– desde las 12 hasta las 17. Los días previos y posteriores a este fin de semana, atenderán en horarios habituales de 8 a 12 y de 15 a 18.

Ferias gourmet y ferias artesanales

Parque El Provincial

Feria de Emprendedores: el sábado 1 y domingo 2 de noviembre, de 17 a 23, en el predio Polo Gastronómico ubicado en avenida Roca y Chacabuco, se podrán adquirir productos de diseño, indumentaria, decoración y más.

Paseo Gastronómico: el sábado 1 y domingo 2 de noviembre, de 18 a 0, en el predio de avenida Roca y 9 de Julio, los visitantes podrán disfrutar de una variada oferta culinaria elaborada por cocineros y emprendedores locales.

Parque Avellaneda

Feria Gourmet: el sábado 1 y domingo 2 de noviembre, de 18 a 0, sobre calle Asunción, los puestos ofrecerán comidas regionales, postres y bebidas en un entorno ideal para compartir con amigos y familia.

Feria de Artesanos: el sábado 1 y domingo 2 de noviembre, de 17 a 23, sobre avenida Mate de Luna, caminería central y Plaza de la Fundación, se podrá adquirir piezas hechas a mano en metales, cerámica, tejidos y madera, entre otros materiales.

Parque Quinto Centenario

Feria Parque Quinto Centenario: el domingo 2 de noviembre, de 17 a 22, en avenida Belgrano 4200, participarán emprendedores, artesanos y propuestas gastronómicas locales.

Manantial Sur

Feria Barrio Manantial Sur 2500 Viviendas: el sábado 1 y domingo 2 de noviembre, de 18 a 23, sobre avenida Palavecino, entre Constitución y Pueyrredón, se instalarán stands de gastronomía, artesanías y emprendimientos familiares.

