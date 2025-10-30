Elecciones en San Martín: fechas, candidatos y los pasos que vienen

La Junta Fiscalizadora asumirá el rol de autoridad de transición y será la encargada de delinear los pasos a seguir. En paralelo, los distintos espacios que por ahora orbitan alrededor del club empezarán a acelerar en el armado de sus frentes. Por ahora, hay más nombres que certezas. En las charlas de pasillo suenan varios dirigentes con peso propio, pero ninguno se anima todavía a oficializar su candidatura.