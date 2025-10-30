Estos seis hábitos son los que más dañan el cerebro y afectan la memoria sin darnos cuenta

Una dieta no saludable y balanceada van afectando el cerebro hasta trayendo graves enfermedades. En cuanto al azúcar y los edulcorantes, la nutricionista Mariana Pérez-Trejo Soltwedel recuerda que al consumir lo light en exceso "no estamos creando hábitos saludables, pues la mayoría de estos productos son procesados… y afectan de una manera negativa a la flora intestinal o microbiota".