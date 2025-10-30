Secciones
¿Las mujeres necesitan dormir más que los hombres? La ciencia tiene la respuesta

Cuántos minutos extra son necesarios para tener un sueño reparador.

La multifuncionalidad de las tareas que desempeñan las mujeres exige más energía. La multifuncionalidad de las tareas que desempeñan las mujeres exige más energía.
Hace 1 Hs

El descanso es parte fundamental de la rutina para recuperar energía y mantenernos saludables. Pero no todas las personas necesitan el mismo tiempo de sueño. Entre algunos de los factores que influyen está el sexo. Es que hombres y mujeres no necesitan el mismo tiempo de descanso, sino que se demostró que las mujeres necesitan dormir más.

¿Te despertás varias veces a la noche y te cuesta volver a dormir?: estos podrían ser los motivos

La cantidad de horas de sueño que necesitemos dependerá del estilo de vida, la alimentación, la actividad física que realicemos y las tareas a las que nos dediquemos durante el día. Pero diferentes estudios concluyeron que el sexo femenino unas horas extra de sueño respecto al sexo masculino.

Por qué las mujeres necesitan dormir más que los hombres

La Universidad de Loughborough de Inglaterra realizó un estudio en el que participaron 210 mujeres de mediana edad. El motivo de esta diferencia temporal demandada es que el cerebro de las mujeres es más complejo y trabaja más.

Al funcionar de manera diferente, requiere más energía para trabajar de otra forma y desempeñar distintas tareas. Esto lleva a que, en el momento del descanso, se necesiten unos minutos extra para reponer las energías para continuar. No descansar adecuadamente está asociado a problemas como la angustia, hostilidad y hasta depresión.

Estas consecuencias no se percibieron con la misma frecuencia cuando se analizaron las interrupciones del sueño en hombres, por lo que sus cerebros no resultaron afectados del mismo modo.

Cuánto tiempo más necesitan dormir las mujeres

El Instituto del Sueño destaca que las mujeres, en promedio, necesitan 20 minutos más de descanso que el hombre y coinciden con el estudio realizado por la niversidad de Loughborough en que esto se debe a que el cerebro femenino es "multitareas".

En consonancia con la investigación británica, otros especialistas descubrieron que algunos valores biológicos incrementan más en mujeres que en hombres cuando no descansan el tiempo suficiente. Entre ellos, los indicadores que tienden a dispararse en mayor medida, son la insulina, la glucosa y la presión arterial.

¿Qué significa soñar que se te caen los dientes?

¿Cuánto cobran los bailarines de Tini?: Yanina Latorre reveló la millonaria cifra

Si te despertás varias veces a la noche, tu cuerpo podría estar dando esta señal

El té ideal para mayores de 50 años: ayuda a dormir mejor, relaja y desinflama el abdomen

¿Querés dejar de usar el celular antes de dormir? este sencillo ajuste hará que no desees usarlo

No hay alerta meteorológica para este jueves pero, ¿cuándo vuelven las tormentas y a qué provincias?

Cómo hacer yogur griego casero en simples pasos: cremoso, natural y rico en proteínas

Las elecciones en Tucumán: falta traducir la gestión de Chahla en votos, según Acevedo

No mires para arriba, ni demasiado a las mujeres

El misterio se resuelve en diciembre: el cometa 3I/ATLAS se acerca a la Tierra y definirá qué es

Cómo hacer yogur griego casero en simples pasos: la receta más cremosa y saludable

Brasil en enero 2026: cuánto cuestan unas vacaciones familiares para cuatro personas

¿Las frutas pueden dañar el hígado? Conocé cuáles podrían afectar tu salud hepática

