Por qué deberías comer apio todas las mañanas: beneficios que te sorprenderán

Propiedades del apio

El apio, conocido científicamente como Apium graveolens, es una planta perteneciente a la familia de las Apiáceas, famosa por su sabor intenso y aromático. Con un 92% de su peso compuesto por agua, el apio es un alimento regulador, ideal para quienes buscan mantener una dieta equilibrada. Su bajo aporte calórico, entre 15 y 20 calorías por porción, lo convierte en un excelente aliado para saciar el hambre sin sumar muchas calorías.