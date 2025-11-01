Una estrella mundial de los 2000 deja la música debido a las criticas por su cuerpo: ¿quién es?

La artista expresó gran alegría porque su música llegara a toda una nueva generación de seguidores. Mediante un comunicado, donde compartió imágenes de su debut y una actuación reciente en Berlín, Furtado describió su oportunidad de volver a los escenarios como algo muy divertido. Señaló cómo pudo ver de cerca el verdadero poder perdurable de la buena música, un descubrimiento que le permitió creer de verdad en la magia.