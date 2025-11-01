Secciones
Espectáculos

Una estrella mundial de los 2000 deja la música debido a las criticas por su cuerpo: ¿quién es?

Su mensaje de despedida coincidió con el aniversario de su álbum al mismo tiempo que recibió una gran cantidad de críticas debido a su cambio físico reciente.

Una estrella mundial de los 2000 deja la música debido a las criticas por su cuerpo: ¿quién es?
Hace 19 Min

La afamada cantante canadiense Nelly Furtado, una estrella mundial reconocida por vender 40 millones de discos, informó al público que deja los escenarios. La intérprete puso final a una carrera que se extendió por 25 años. Su mensaje de despedida coincidió con el aniversario de su álbum Whoa, Nelly!, llegando poco después de recibir una gran cantidad de críticas debido a su cambio físico reciente.

Lily Allen reveló que gana más dinero en OnlyFans que con su música: los insólitos pedidos que recibe

Lily Allen reveló que gana más dinero en OnlyFans que con su música: los insólitos pedidos que recibe

La artista expresó gran alegría porque su música llegara a toda una nueva generación de seguidores. Mediante un comunicado, donde compartió imágenes de su debut y una actuación reciente en Berlín, Furtado describió su oportunidad de volver a los escenarios como algo muy divertido. Señaló cómo pudo ver de cerca el verdadero poder perdurable de la buena música, un descubrimiento que le permitió creer de verdad en la magia.

Lo comentarios sobre su cuerpo que la llevaron a dejar la música

La decisión de alejarse ocurre en un ambiente de debate público, considerando las circunstancias recientes. Durante varios meses, las críticas y opiniones constantes sobre el aumento de peso de la artista circularon sin freno. Esta ola de comentarios relacionados con su cambio corporal terminó por eclipsar incluso sus estrenos musicales.

Nelly Furtado reconoció que durante el presente año tomó conciencia de la presión estética ligada a su trabajo de una forma completamente nueva. Esta revelación sucedió a la par de que ella experimentaba nuevos niveles de amor propio y una confianza genuina. La artista expresó previamente en una entrevista que las presiones sobre su físico la acompañaron durante toda su trayectoria profesional.

La cantante reveló prácticas comunes en la industria: su piel morena se aclaraba mucho en las fotografías y sus caderas se reducían constantemente. En los editoriales de moda y revistas, los recortes a su figura siempre se aplicaban, señaló Furtado. A pesar del acoso en línea, la artista optó por no mencionar abiertamente las críticas como la causa principal de su retiro.

La gran carrera musical de Nelly Furtado

Aunque Nelly Furtado abandona los conciertos en vivo, su decisión apunta a dedicarse a otros proyectos creativos y personales más adecuados para esta nueva etapa vital. La composición musical sigue siendo un amor profundo para la artista, actividad que disfruta enormemente. Siempre se identificará como compositora, pues considera que convertir ese pasatiempo en su profesión resultó una gran suerte.

El recorrido reciente de la cantante estuvo marcado tanto por el éxito como por diversas polémicas. En el año 2024, ella lanzó 7, su séptimo álbum, luego de un extenso descanso. La producción incluyó colaboraciones con músicos importantes como Tove Lo y Bomba Estéreo. La posterior gira internacional, denominada Better Than Ever, significó un retorno triunfal ante decenas de miles de personas.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
La literatura argentina, entre las favoritas de Dua Lipa: la cantante recomendó a una atrapante autora naciona

La literatura argentina, entre las favoritas de Dua Lipa: la cantante recomendó a una atrapante autora naciona

Lo más popular
Cimbronazo en el Gobierno por la renuncia de Francos y de Catalán
1

Cimbronazo en el Gobierno por la renuncia de Francos y de Catalán

¿Y si los 11 millones que no votaron son los que “la ven”?
2

¿Y si los 11 millones que no votaron son los que “la ven”?

El viudo de Adelfa salió de la cárcel, se casó con un hombre y teme que le roben la herencia
3

El viudo de Adelfa salió de la cárcel, se casó con un hombre y teme que le roben la herencia

Cómo fue la cena de Milei y Macri en Olivos: ¿alianza en medio de la tormenta política?
4

Cómo fue la cena de Milei y Macri en Olivos: ¿alianza en medio de la tormenta política?

Dos aros brillantes, claves para detener a los acusados del crimen del contador
5

Dos aros brillantes, claves para detener a los acusados del crimen del contador

El gabinete rindió cuentas de la gestión ante Jaldo
6

El gabinete rindió cuentas de la gestión ante Jaldo

Más Noticias
La “rodada del terror” atemorizó a los tucumanos en la noche de Halloween

La “rodada del terror” atemorizó a los tucumanos en la noche de Halloween

Orgullo nacional: una reconocida actriz de Hollywood reveló su pasión por un dulce argentino

Orgullo nacional: una reconocida actriz de Hollywood reveló su pasión por un dulce argentino

Ritual del 1° de noviembre con laurel y fuego: cómo atraer energía positiva y purificar el ambiente

Ritual del 1° de noviembre con laurel y fuego: cómo atraer energía positiva y purificar el ambiente

Conmoción en un crucero: se olvidaron de una pasajera de 80 años y murió en una isla

Conmoción en un crucero: se olvidaron de una pasajera de 80 años y murió en una isla

El viudo de Adelfa salió de la cárcel, se casó con un hombre y teme que le roben la herencia

El viudo de Adelfa salió de la cárcel, se casó con un hombre y teme que le roben la herencia

Cuatro días de mini vacaciones: cuándo es el próximo fin de extra largo de noviembre

Cuatro días de mini vacaciones: cuándo es el próximo fin de extra largo de noviembre

Caso Báez Sosa: desmienten que Máximo Thomsen y Lucas Pertossi estén aislados en la cárcel

Caso Báez Sosa: desmienten que Máximo Thomsen y Lucas Pertossi estén aislados en la cárcel

¿Cómo guardar las bananas para que no se pudran rápido?

¿Cómo guardar las bananas para que no se pudran rápido?

Comentarios