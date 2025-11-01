Una estrella mundial de los 2000 deja la música debido a las criticas por su cuerpo: ¿quién es?

La afamada cantante canadiense Nelly Furtado, una estrella mundial reconocida por vender 40 millones de discos, informó al público que deja los escenarios. La intérprete puso final a una carrera que se extendió por 25 años. Su mensaje de despedida coincidió con el aniversario de su álbum Whoa, Nelly!, llegando poco después de recibir una gran cantidad de críticas debido a su cambio físico reciente.
La artista expresó gran alegría porque su música llegara a toda una nueva generación de seguidores. Mediante un comunicado, donde compartió imágenes de su debut y una actuación reciente en Berlín, Furtado describió su oportunidad de volver a los escenarios como algo muy divertido. Señaló cómo pudo ver de cerca el verdadero poder perdurable de la buena música, un descubrimiento que le permitió creer de verdad en la magia.
Lo comentarios sobre su cuerpo que la llevaron a dejar la música
La decisión de alejarse ocurre en un ambiente de debate público, considerando las circunstancias recientes. Durante varios meses, las críticas y opiniones constantes sobre el aumento de peso de la artista circularon sin freno. Esta ola de comentarios relacionados con su cambio corporal terminó por eclipsar incluso sus estrenos musicales.
Nelly Furtado reconoció que durante el presente año tomó conciencia de la presión estética ligada a su trabajo de una forma completamente nueva. Esta revelación sucedió a la par de que ella experimentaba nuevos niveles de amor propio y una confianza genuina. La artista expresó previamente en una entrevista que las presiones sobre su físico la acompañaron durante toda su trayectoria profesional.
La cantante reveló prácticas comunes en la industria: su piel morena se aclaraba mucho en las fotografías y sus caderas se reducían constantemente. En los editoriales de moda y revistas, los recortes a su figura siempre se aplicaban, señaló Furtado. A pesar del acoso en línea, la artista optó por no mencionar abiertamente las críticas como la causa principal de su retiro.
La gran carrera musical de Nelly Furtado
Aunque Nelly Furtado abandona los conciertos en vivo, su decisión apunta a dedicarse a otros proyectos creativos y personales más adecuados para esta nueva etapa vital. La composición musical sigue siendo un amor profundo para la artista, actividad que disfruta enormemente. Siempre se identificará como compositora, pues considera que convertir ese pasatiempo en su profesión resultó una gran suerte.
El recorrido reciente de la cantante estuvo marcado tanto por el éxito como por diversas polémicas. En el año 2024, ella lanzó 7, su séptimo álbum, luego de un extenso descanso. La producción incluyó colaboraciones con músicos importantes como Tove Lo y Bomba Estéreo. La posterior gira internacional, denominada Better Than Ever, significó un retorno triunfal ante decenas de miles de personas.