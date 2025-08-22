Hoy es el cumpleaños de Dua Lipa: de sobrevivir a la guerra a convertirse en ícono feminista

El abuelo de Dua era el director del Instituto de Historia de Kosovo durante el conflicto, como explicó la artista: “Cuando los serbios llegaron, exigieron que muchos historiadores reescribieran la historia para decir que Kosovo siempre había sido parte de Serbia y nunca de Yugoslavia. Mi abuelo se negó a hacer eso, así que perdió su puesto porque no quería escribir una historia que no creía verdadera”, reveló la artista.