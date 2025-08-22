Secciones
Hoy es el cumpleaños de Dua Lipa: de sobrevivir a la guerra a convertirse en ícono feminista

Dueña de una belleza exótica, además de conquistar los escenarios del mundo entero, defiende los derechos de las mujeres y la comunidad LGBT.

Dua Lipa Dua Lipa
Hace 23 Min

Con su poderoso rango vocal, ritmos contagiosos y distintivo estilo, Dua Lipa llegó a la música para darle un nuevo sentido al término de estrella pop. A su corta edad y con una carrera en crecimiento, esta cantante de origen albanés fue reconocida con dos premios Grammy, creó una fundación en solidaridad con Kosovo y es una de las nuevas artistas en unirse a Unicef. Hoy cumple 29 años. 

Inspirada por cantantes como Pink y Nelly Furtado, Dua Lipa inició su carrera subiendo videos de sus covers en YouTube. Al mudarse de vuelta a Londres tras vivir en Kosovo con su familia, trabajó como mesera en bares y restaurantes para costear sus primeras sesiones de grabación, tuvo varios trabajos de modelaje y apareció en comerciales de televisión.

No fue hasta 2013 que la cantante británica consiguió su primer contrato de grabación, el que le permitió dejar sus otros trabajos para dedicarse a la música. Una de sus primeras canciones, Hotter than Hell, la puso en el radar de Warner Music Group, la disquera que en verano de 2015 firmó a Dua Lipa como su nuevo talento.

La cantante también tuvo un breve paso por el modelaje, pero pronto se dio cuenta de que los valores de la industria no se alineaban con los suyos. Un manager le sugirió que debía perder peso, pero ella prefería disfrutar de la “comida chatarra” antes que seguir en el mundo del modelaje.

A pesar de ser modelo en su adolescencia, Lipa no siempre ha tenido plena confianza en sí misma. “Los problemas de autoestima relacionados con mi cuerpo tuvieron un gran impacto en mi vida y me llevaron a cambiar mi perspectiva. Ahora esto me permite ver las cosas de manera diferente. Ser fiel a uno mismo es fundamental, y usar tu voz para empoderarte es algo realmente valioso”.

Dua Lipa, la estrella pop que nació en una familia signada por la guerra

Dua Lipa nació el 22 de agosto de 1995 en Londres. Hija de Anesa y Dukagjin Lipa, su nombre fue sugerencia de su abuela y significa “amor” en albanés. Mientras su padre estudiaba negocios y su madre se formaba en viajes y turismo, ambos trabajaban como mozos. Sin embargo, sus vidas habían cambiado drásticamente años antes, cuando en 1992, tuvieron que abandonar Kosovo debido al estallido de la guerra. 

Dua Lipa junto a su papá Dua Lipa junto a su papá Infobae

El abuelo de Dua era el director del Instituto de Historia de Kosovo durante el conflicto, como explicó la artista: “Cuando los serbios llegaron, exigieron que muchos historiadores reescribieran la historia para decir que Kosovo siempre había sido parte de Serbia y nunca de Yugoslavia. Mi abuelo se negó a hacer eso, así que perdió su puesto porque no quería escribir una historia que no creía verdadera”, reveló la artista.

